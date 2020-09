OM, Villas-Boas : "Un bon point pour nous"

André Villas-Boas, le coach de l’OM, a reconnu que le nul obtenu face à Lille était miraculeux.

L’Olympique de Marseille a évité la défaite ce dimanche au Vélodrome lors de la réception du LOSC. Un but de Valère Germain, inscrit à la 85e minute, lui a été salvateur. Un dénouement plus qu’heureux vu que les Dogues ont été les meilleurs dans le jeu et ont eu nettement plus d’occasions. André Villas-Boas, l’entraineur des Provençaux, n’a pas cherché à le nier ; son équipe ne méritait pas forcément le nul.

« En première mi-temps, les deux équipes ont bien joué, intenses et agressives. Y avait de bonnes organisations. En 2e mi-temps, on ne s’est pas montré comme on le voulait. On prend le but rapidement, et y a le 2-0 auquel on échappe. Et à la fin, y a le but de Valère à la fin. C’est vrai que a des chances pour finir le match à 2-0 », a admis le coach portugais sur Téléfoot.

« Les Lillois sont très bien organisés »

AVB a aussi loué la tactique des Dogues, qui a posé beaucoup de problèmes aux siens : « Ils ont fixé nos latéraux et nous ont empêchés d’avancer. Ils ont bien construit leurs mouvements, comme l’année dernière. Ils sont bien organisés. C’est un bon point pour nous, parce qu’on a fait beaucoup d’efforts jeudi. Maintenant faut se préparer pour Metz ».

Tout en avouant que Lille était supérieur, Villas-Boas a salué l’attitude et la combativité de ses protégés : « Mais on a tous donné, notamment au niveau d’état d’esprit. Vers la fin, on a commencé à attaquer, avec de meilleurs passes, mais on n’a pas beaucoup cadré ». Enfin, le technicien lusitanien a aussi mis en avant quelques circonstances atténuantes : « Les joueurs étaient un peu fatigués, c’est pour ça qu’on a procédé à des changements. C’est tant mieux s’il y a les cinq changements maintenant ».