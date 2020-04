OM - Valère Germain répond à Karim Benzema !

Qualifié de "bon joueur" par l’attaquant du Real Madrid, celui de l’Olympique de Marseille a visiblement apprécié.

"Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur". Ces mots sont ceux de Karim Benzema, prononcés il y a environ une semaine à l’occasion d’un live Instagram avec son ami Mohamed Henni, grand détracteur de l’attaquant olympien.

"Germain, il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à il jouait bien ? À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là c’était terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Mais ce n’est pas une catastrophe", avait soutenu Benzema. Et ses compliments ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd.

"Un grand attaquant comme ça..."

Invité sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission After Foot, Germain a pu répondre à la star du … et également glisser un petit tacle à son influenceur cauchemar, qui n’a cessé de le prendre pour cible depuis son arrivée à l’OM.

"C’est plus intéressant d’écouter des critiques quand elles viennent de grands joueurs ou de personnes qui connaissent vraiment le football. Des anciens, des entraîneurs ou des personnes qui sont vraiment passionnées par le football… Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir, c’est sûr", a réagi l’ancien Monégasque sur RMC Sport. Et si KB9 venait de redonner confiance à un attaquant qui en manque cruellement ?