OM, une signature bienvenue avant le mercato

L'OM vient de boucler une belle opération. Une signature importante pour l'avenir du club.

L’Olympique de Marseille continue de mise de plus en plus sur la jeunesse et le talent issu de son centre de formation. Ce jeudi matin, Yanis Sellami, l’une des figures de proue de la génération 2006-2007, a signé son premier contrat professionnel. L'information a été divulguée par La Provence, et confirmée par le club ensuite.

Le jeune milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans en janvier prochain, est désormais lié au club jusqu’en juin 2027. Cette signature marque l’aboutissement de discussions amorcées en début d’année entre les dirigeants marseillais et le joueur.

Sellami, un jeune plein de promesses

Déjà sacré vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024 avec l’OM, Sellami est également un habitué des sélections françaises (17 convocations entre les U16 et U18). Malgré des approches de clubs en France et à l’étranger, le natif de Vichy a choisi de poursuivre son aventure à Marseille, où il s’est installé en 2021 dans le cadre du programme “OM Next Generation”.

Une confiance intacte de l'OM malgré un obstacle

Ce contrat professionnel intervient dans un contexte particulier. Actuellement indisponible à cause d’une blessure à la cheville subie lors d’un stage à Mallemort, Yanis Sellami doit subir une opération prévue pour le 17 décembre. Une convalescence qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’en mars prochain.

Cette signature démontre néanmoins la confiance de l’OM envers son talent. Encadré par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Sellami est considéré comme un élément prometteur, capable d’incarner l’avenir du club. Son engagement jusqu’en 2027 reflète la volonté marseillaise de sécuriser ses jeunes talents, à l’instar d’Enzo Sternal et Darryl Bakola, eux aussi passés professionnels cette année.