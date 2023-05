OM : "Une prestation de haut niveau" pour Igor Tudor

Après le succès contre l'AJ Auxerre, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille était aux anges.

Rapidement mené au score, l'Olympique de Marseille a su faire preuve de caractère et a inversé la tendance face à l'AJ Auxerre. Avec sa victoire contre l'AJA, l'OM revient à cinq points du Paris Saint-Germain et conforte sa deuxième place au classement devant le RC Lens. Même si l'OM a mis du temps à prendre l'avantage dans cette rencontre, Igor Tudor a été satisfait du spectacle, comme il l'a avoué en conférence de presse.

"La bonne mentalité"

"Pour plaisanter, on pourrait dire que gagner comme ça, c'est encore plus beau. Ce qui est important, c'est d'avoir fait une prestation de très haut niveau. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu'au bout et continuer à pousser, c'est une grande victoire ce soir (dimanche)", a lancé Igor Tudor.

"À nous maintenant d'aller faire un grand match à Lens samedi. Je me souviens d'un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu (0-1) sur un tir dévié mais je crois qu'on aurait mérité de gagner. C'est une belle équipe, nous aussi. On verra comment ça va tourner", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

"A la fin, on fera les comptes"

Igor Tudor refuse de se projeter et a pris la défense de Vitinha : "Le titre dans un coin de la tête ? Je pense seulement à faire un beau match samedi. Et, à la fin, on fera les comptes. C'est superbe la façon dont sont entrés (Dimitri) Payet et (Mattéo) Guendouzi. Je suis fier d'eux, ils ont montré leur valeur et ont apporté de la qualité dans un match qui risque d'être clé".

"Ils nous ont aussi donné du calme dans les 20 derniers mètres, ils nous ont permis de mieux contrôler. On est dans une bonne période. Vitinha, à mon avis, a fait un très bon match. Il lui a seulement manqué le but pour pouvoir parler de grand match. Il s'est bien déplacé, il a bien attaqué la profondeur, il a joué avec justesse. C'est une belle prestation selon moi", a conclu le Croate.

Au micro de Prime Vidéo, Alexis Sanchez a lui affiché davantage d'ambitions pour la suite : "On est à cinq points du PSG, c'est une motivation, et sur un plan personnel aussi, ça me plaît d'être proche du leader. Et il faut y croire, il faut croire au titre, moi j'y crois. Il faut avoir de l'espoir et rester uni en tant qu'équipe".