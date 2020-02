OM - Une attaque peu séduisante ? Peu importe, la défense veille

Critiqué par certains consultants pour son jeu qualifié de "peu séduisant", l’OM peut en revanche s’appuyer sur une défense de fer.

Que cela plaise ou non, l’ est aujourd’hui un solide dauphin du en . D’ailleurs, si le club de la capitale ne possédait pas une équipe aussi flamboyante, la formation phocéenne - avec 46 points pris en 23 journées, soit deux par rencontre - serait aujourd’hui une candidate déclarée pour le titre.

Et pourtant, de nombreuses critiques s’abattent chaque semaine sur l’équipe d’André Villas-Boas. Le faible niveau du championnat est mis en avant, tout comme l’incapacité de l’OM à marquer des buts lorsque Dimitri Payet ne fait pas parler son pied droit (ou gauche, comme face à Saint-Etienne) magique. Il est vrai que Dario Benedetto, buteur titulaire, n’a plus marqué depuis le 21 décembre...

L’OL marque plus que l’OM

C'est un fait, l’OM marque peu. A titre de comparaison, l’OL, 6e de L1 qui pointe à 13 longueurs, a marqué trois buts de plus en championnat cette saison. Mais contrairement à son homologue olympien, la formation lyonnaise ne peut pas s’appuyer sur une défense aussi solide. Les chiffres ne le confirment pourtant pas, avec 21 buts encaissés par les deux équipes, mais il existe des pistes pour expliquer un tel phénomène.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Tout d’abord, il faut se référer au début de saison poussif de l’OM et aux nombreux buts encaissés lors de certaines affiches : deux face à Reims, trois à , trois à Amiens et surtout quatre au Parc des Princes contre le PSG. Depuis, l’équipe d’AVB va mieux et sa défense est bien plus imperméable. Le replacement de Boubacar Kamara au milieu de terrain n’y est pas étranger, tout comme le retour au premier plan de Duje Caleta-Car.

Aucun but encaissé en L1 en 2020

"L’expérience d’Alvaro Gonzalez apporte beaucoup. Duje se trouve dans un moment exceptionnel. Et tous ensemble, on fait un gros travail défensif. Il y a les performances d’Amavi, celles de Kamara en tant que premier stoppeur, et Bouna Sarr ou Hiroki Sakai font aussi très bien leur travail. Surtout, il y a l’état d’esprit qui anime cette équipe à la récupération du ballon. Même Dimitri Payet a fait de superbes retours défensifs face à l’ASSE", s’est félicité Villas-Boas en conférence de presse.

L’entraîneur de l’OM a raison. C’est avant tout en équipe que ses hommes défendent, et les individualités font le reste. D’ailleurs, le club marseillais est le seul des cinq grands championnats européens à ne toujours pas avoir encaissé de but en 2020, au contraire de , du , du ou encore du Barça… Quand on sait qu’Alvaro n’a toujours pas perdu un match avec l’OM, cette statistique n’a finalement rien d’étonnant.