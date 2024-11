OM, un proche de Frank McCourt s'en va

Un proche collaborateur de Frank McCourt a quitté l’OM ces dernières heures.

Avant d’affronter le FC Nantes, dimanche, l’Olympique de Marseille fait face à une crise à l’interne. Une situation qui a contraint le président marseillais, Pablo Longoria, à intervenir ces dernières heures. C’est au milieu de cette semi-tempête qu’un allié du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a jeté les tabliers.

Des alliés de Frank McCourt se succèdent au conseil de surveillance de l’OM

Depuis quelques jours, l’OM est secoué par une guéguerre entre Jean-Pierre Papin, entraineur de la réserve, et Ali Zarrak, responsable du groupe ‘’Pro 2’’. Le premier reproche au second de s’ingérer dans la gestion de son équipe. En plus, des rumeurs ont circulé récemment sur une mésentente entre la légende de l’OM et Roberto De Zerbi. Des allégations démenties depuis par les deux hommes qui s’entendent. En tout cas, Pablo Longoria a rencontré Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak, vendredi pour essayer de calmer la situation. Cependant, le départ intervenu à l’interne ces dernières heures n’est pas lié à cette affaire.

L'article continue ci-dessous

En effet, Barry Cohen, proche de Frank McCourt, a décidé de prendre sa retraite à l’occasion de ses 80 ans. Ce dernier quitte ainsi la tête du conseil de surveillance de l’OM qu’il présidait depuis 2022. « Frank McCourt et McCourt Global lui expriment leur profonde gratitude pour ses années de service et de leadership dévoués », a indiqué le club dans un message rapporté La Provence. Toutefois, la présidence du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille ne restera pas vacante pour longtemps. Proche également du propriétaire de l’OM, Jeff Ingram, déjà vice-président du conseil, a été nommé pour succéder à Barry Cohen. Le nouveau président du conseil de surveillance de l’OM sera d’ailleurs aux côtés de Frank McCourt pour assister au match contre l’AJ Auxerre, vendredi prochain.