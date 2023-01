OM – Un nouveau transfert venu d'Italie

Après Ruslan Malinovskyi, l'OM se tourne à nouveau du côté de la Botte pour se renforcer. L'Italie, le nouveau terrain de chasse marseillais?

On va peut-être tout doucement appeler cela « l'effet Tudor ». Si il est encore difficile de le déceler puisque l'OM se montre pour l'instant assez calme sur le marché des transferts, le club marseillais va semble-t-il pencher de plus en plus du côté de l'Italie. Après les arrivées confirmées de Pau López, Cengiz Ünder et Jordan Veretout depuis l'AS Roma cet été, les Phocéens viennent de réaliser deux nouveaux transferts débarqués de la Botte. Après Ruslan Malinovskyi, c'est en effet un nouveau talent venu d'Italie qui dépose ses valises à Marseille.

Ilić, le nouveau transfert de l'OM depuis l'Italie

Actif à l'Hellas Vérone depuis 2020 où il était prêté par Manchester City avant d'être transféré à l'été dernier, Ivan Ilić est un milieu de terrain central également capable d'évoluer comme milieu défensif créateur. Le Serbe est bien connu d'Igor Tudor qui en avait fait un titulaire régulier la saison dernière en Italie lors de son passage réussi à Vérone.

Ilić va signer un contrat le liant aux Phocéens jusqu'en 2028 contre 15M, auxquels pourraient s'ajouter entre 2 et 3M de bonus. Le Serbe terminera la saison à Vérone et rejoindra Marseille durant l'été. Cette arrivée pourrait marquer une implication grandissante de Tudor dans un recrutement ciblé en fonction de ses attentes et des joueurs qu'il connaît. Cela signifierait aussi qu'après les premiers animés du coach croate, la direction marseillais fait désormais pleinement confiance à son entraîneur.