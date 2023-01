OM, un milieu lâche ses vérités : "J'aurais aimé jouer plus..."

Arrivé à Marseille en 2020, Pape Gueye doit se contenter d'un statut de joueur d'appoint au sein du club phocéen. Un constat que le joueur a dressé avec une grande lucidité pour son passage en conférence de presse, ce jeudi.

Les mots forts de Pape Gueye

"À mon arrivée personne ne me connaissait, je suis fier de ce que j'ai apporté au club, a expliqué l'ancien Havrais dans des propos retransmis par le quotidien La Provence. J'aurais aimé plus jouer cette saison, comme les deux précédentes. L'OM m'a permis de jouer des grands matches des Clasicos, j'ai joué une CAN, une coupe du monde. La concurrence, si je n'en voulais pas, je serais parti dans une plus petite équipe."

Gueye peut-il quitter l'Olympique de Marseille à court ou moyen terme ? Le principal intéressé ne l'envisage pas pour le moment, bien qu'il ne semble exclure aucune possibilité. "Mon litige avec le TAS ne bloque aucun mouvement. Je suis bien dans ce club, ça fait 3 ans. Je n'ai pas vu les dirigeants. Je suis sur le terrain à faire ce que je sais faire. La suite, ce n'est pas moi qui gère".

Enfin, Pape Gueye a loué l'apport de son entraîneur Igor Tudor. "Au milieu on doit faire énormément de choses. On prend le temps de les répéter à l'entraînement, on fait du jeu "men to men" pour apprendre à suivre notre joueur. Je ne vous donnerai pas les petits secrets car on nous écoute (rires) mais ça me plaît. Je serais fou si je disais que cela ne me plaît pas."

Pour rappel, l'Olympique de Marseille affronte Hyères en 32e de finale de Coupe de France, samedi (15h30), avant de se déplacer à Troyes en Ligue 1 mercredi prochain (21 heures).