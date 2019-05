OM - Un match amical contre Naples cet été

Le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, a annoncé que son équipe rencontrerait Marseille en match amical de préparation cet été.

On commence à en savoir un petit peu plus sur le programme de l' cet été. Après une saison éprouvante et ratée sur le plan sportif, les Olympiens et leur nouvel entraîneur disputeront notamment un tournoi aux États-Unis et plus précisément à Washington, auquel prendront également part Saint-Étienne, et .

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, Aurelio de Laurentiis, le président de , a fait savoir que son club affronterait Marseille lors d'un match amical prévu cet été. Aucun lieu ni aucune date n'ont été précisés pour la rencontre.

"Nous disputerons un match amical contre , un contre Marseille, et probablement un contre New York", a précisé le dirigeant, ce qui pourrait laisser sous-entendre que les Italiens se rendront eux aussi de l'autre côté de l'Atlantique pour préparer leur saison.

Après une saison compliquée, qu'ils concluront au mieux à la cinquième place en cas de victoire contre Montpellier ce vendredi (21h05), les Marseillais vont devoir se relancer la saison prochaine. Si Rudi Garcia ne sera plus l'entraîneur, plusieurs départs et arrivées sont également à prévoir dans l'effectif.