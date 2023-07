OM : un loft mis en place pour quatre joueurs indésirables

Comme l’explique La Provence, l’OM a mis en place un loft avec quatre indésirables : Amavi, Lirola, De la Fuente et Ben Seghir.

Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir, tous revenus de prêts loin d’être couronnés de succès, ne resteront pas longtemps à l’Olympique de Marseille, qui les a invités à trouver une porte de sortie «le plus vite possible».

Interdits de parking !

Et le club phocéen a envoyé un message clair aux quatre joueurs en les plaçant dans un loft. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Qu’ils ont repris l’entraînement après le groupe professionnel, qu’ils s’entraînent avec les jeunes, et qu’ils n’ont plus accès au parking de l’équipe première, situé proche du vestiaire.

Une manière comme une autre de leur indiquer clairement la porte de sortie. Pourquoi un tel traitement, s’interroge La Provence, à l’origine de cette révélation ? «Parce qu’on en a décidé ainsi», a froidement répondu l’OM.

Absents face à Nîmes

Pour rappel, les deux latéraux et les deux ailiers n’ont pas été convoqués par Marcelino pour la rencontre amicale face à Nîmes (2-0) samedi. Pire, l’entraîneur espagnol a même fait jouer des joueurs non-spécialistes du poste à leur place…