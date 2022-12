OM : un indésirable du mercato d’été déjà de retour ?

Getafe souhaiterait déjà se séparer de Jordan Amavi, prêté par l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2023.

Lors du mercato estival 2022, l’Olympique de Marseille a procédé à un large dégraissage de son effectif avec les départs en prêt ou définitifs de plusieurs joueurs qualifiés d’indésirables tels que Nemanja Radonjic, Jordan Amavi, Duje Caleta-Car, Arkadiusz Milik ou encore Kevin Strootman. Mais si Pablo Longoria a pu se satisfaire de se débarrasser de joueurs sur qui il ne comptait plus, certains d’entre eux pourraient revenir plus vite que prévu...

Amavi cale en Espagne

C’est le cas de Jordan Amavi. Arrivé en 2017 au club phocéen, le latéral gauche avait rapidement impressionné, participant notamment à l’épopée de l’OM en Ligue Europa, et avait même été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps en octobre 2017. Mais la suite de son aventure sous le maillot ciel et blanc n’a été qu’en s’empirant, à tel point qu’il est parti en prêt en janvier 2022 du côté de Nice. Au total, il n’a joué que 31 matches sur les deux dernières saisons.

Cet été, c’est du côté de Getafe, pour un nouveau prêt, que le joueur de 28 ans a tenté de donner un nouvel élan à sa carrière. Mais le bilan depuis est encore pire : Deux titularisations, cinq matches et 237 minutes joués avec le club espagnols. Un bien maigre bilan pour celui qui côtoyait les Bleus il y a cinq ans, et une chute vertigineuse qui n’en finit plus. Pire encore, d’après les informations de Super Deporte, l’actuel 15ème de Liga voudrait écourter le prêt du Marseillais, censé prendre fin en juin 2023.