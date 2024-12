OM, un ancien joueur lance la campagne pro-Griezmann

Une icône de l’OM a incité les dirigeants phocéens à se positionner pour Antoine Griezmann cet hiver.

Le mercato hivernal s’ouvre dans trois jours avec de nombreux mouvements annoncés un peu partout en Europe. En France, l’hiver sera beaucoup plus agité dans la cité phocéenne avec les nouvelles ambitions de l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen cherche à frapper un gros coup de nouveau, l’un de ses anciens joueurs a suggéré aux dirigeants de l’OM, le recrutement d’Antoine Griezmann ces dernières heures.

Exit Pogba ! Jean-Charles De Bono réclame Antoine Griezmann à l’OM

L’été dernier, l’OM a frappé un gros coup en persuadant Adrien Rabiot de rejoindre la cité phocéenne. L’international français s’est ainsi ajouté aux onze recrues initiales du club marseillais, dont entre autres Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geronimo Rulli. L’arrivée d’Adrien Rabiot étant une franche réussite jusque-là, l’Olympique de Marseille veut récidiver avec une nouvelle star du football français pour afin d’avoir plus de chances d’atteindre ses objectifs cette saison. Depuis plusieurs mois, c’est le nom de Paul Pogba, libre de tout contrat, qui circule sur toutes les lèvres dans la cité phocéenne. Mais l’arrivée du milieu de terrain français ne serait pas une bonne idée aux yeux de tout le monde. En tout cas, pas pour Jean-Charles De Bono qui penche plutôt pour le recrutement d’Antoine Griezmann.

« Quitte à prendre un gros joueur, il faut prendre un défenseur central. Pogba c’est bien, je comprends que c’est une opportunité de marché, et plus il y a de talents mieux c’est, mais. Si Pogba vient tu risques de déséquilibrer ton équipe en enlevant Rongier. Ce serait un tort de déséquilibrer ton équipe pour faire entrer un joueur. Et si vraiment l’OM a les moyens de faire venir un joueur de ce standing-là alors c’est plutôt Griezmann que je ferai venir. Lui en plus il est capable de jouer à plusieurs postes et ce serait vraiment un énorme plus dans l’effectif. Et en plus il aime l’OM, il l’a toujours revendiqué », a déclaré l’ancien milieu de terrain marseillais sur le site Football Club de Marseille.

Le rêve de Jean-Charles De Bono sera toutefois difficile à réaliser, Antoine Griezmann n’étant pas partant pour un départ de l’Atlético Madrid en pleine saison. Et tout indique que le champion du monde 2018 va rejoindre la MLS après la fin de son aventure avec les Colchoneros.