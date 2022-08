OM - Tudor : "On a eu des émotions fortes, les montagnes russes"

L'OM est passé par tous les états samedi soir au Vélodrome, avant de réussir à prendre le meilleur sur le FC Nantes avec un brin de réussite.

Longtemps plus entreprenant mais malheureux offensivement, l'Olympique de Marseille a fini par l'emporter face au FC Nantes, grâce à deux buts inscrits dans les 20 dernières minutes.

"On ne s'est pas ennuyé"

Un succès précieux pour les hommes d'Igor Tudor, qui a reconnu que les Marseillais étaient passés par tous les états au fil de la soirée.

"On ne s'est pas ennuyé, des émotions fortes, les montagnes russes, mais au final ce sont de bons moments puisqu'on a gagné", s'est-il amusé après la rencontre.

Avant de défendre son choix d'aligner le seul Alexis Sanchez comme attaquant de métier au coup d'envoi : "Je pense qu'on aurait pu mettre trois ou quatre buts en première période, même avec tous ces joueurs "défensifs", comme vous dites.

"Ce qui nous a manqué c'est seulement le dernier geste. Les supporters voudraient toujours trois, quatre attaquants, mais l'important c'est l'équilibre de l'équipe."

"Alexis Sanchez était présent sur toutes les actions"

Heureusement, Chancel Mbemba puis le malheureux Nicolas Pallois ont permis aux Olympiens de glaner les trois points.

Avant cela, le très remuant Alexis Sanchez avait été plutôt bon pour ses débuts au Vélodrome. "Alexis était présent sur toutes les actions, son match a été très positif, mais c'était bien de le sortir à ce moment du match parce que c'était son premier match depuis un moment", a souligné Tudor.

Enfin, le coach a évoqué la déception de Cengiz Under, sorti rapidement après son entrée en jeu dans la foulée de l'expulsion de Gigot : "

Ce n'est jamais agréable de faire entrer un joueur et de le sortir ensuite, mais c'était nécessaire. C'était pour le bien de l'équipe et je comprends sa frustration mais si c'était à refaire, je le referais."