OM : Tudor laisse la porte ouverte à un départ

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est montré particulièrement indécis au moment d'évoquer son avenir.

Arrivé l'été dernier pour succéder à Jorge Sampaoli, Igor Tudor honorera-t-il sa deuxième année de contrat à l'Olympique de Marseille ? Rien n'est moins sûr. Le technicien croate a été interrogé sur son avenir en conférence de presse, ce jeudi. Sa réponse a été assez fuyante.

Tudor va discuter avec Longoria

L'entraîneur de l'OM a ainsi précisé qu'il n'avait pas encore tranché. "Ce sont des questions internes qu'on verra avec les dirigeants. Peut-être qu'on aura un échange au cours de la semaine prochaine. On a un rapport sincère, une belle relation avec eux", a-t-il expliqué.

"Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapport, avec un tel partage, dans mes précédents clubs. Sur 100 choses que je dois gérer au niveau de l'équipe, j'ai toujours un soutien à 100%, et pas seulement car ils veulent m'appuyer mais car ils croient en ce que je fais. C'est rare et on a vraiment une très bonne relation. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine", a conclu Tudor.

Pour rappel, le nom du Croate a circulé en Italie, du côté de la Juventus Turin. De son côté, Pablo Longoria semble fermer la porte à son entraîneur.