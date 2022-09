OM - Tudor : "Je veux féliciter mes joueurs"

L'entraîneur marseillais s'est montré heureux de la prestation de ses joueurs après la victoire arrachée contre Lille.

Rapidement menés au score, les Phocéens ont su renverser les choses pour finalement prendre le meilleur sur les Dogues et recoller au PSG, en tête du championnat.

"J'avais hâte de voir ce qui allait se passer en deuxième mi-temps"

Grâce à des buts d'Alexis Sanchez et Samuel Gigot, au cœur d'une seconde période aboutie, les Marseillais se sont assurés une victoire importante.

"Ce n'était sans doute pas un match piège, plutôt un match très important pour nous contre un adversaire direct pour le haut du classement. Ils ont remporté le titre de champion il y a deux ans, ils ont des bons joueurs, un bon coach, qui a su changer de système et d'adapter", a reconnu Igor Tudor en conférence de presse.

"Mais ce soir, nous avons été meilleurs qu'eux, c'est une victoire méritée, je veux féliciter mes joueurs."

À la mi-temps, je leur ai dit que j'avais hâte de voir ce qui pouvait se passer. Je voulais qu'on réussisse à bien sortir, et c'est ce que les joueurs ont fait. Ils ont bien poussé, ils ont réussi à marquer contre une équipe sérieuse, qui avait une semaine pour se préparer, sept jours, il ne faut pas l'oublier.

"Honnêtement, on a juste été meilleurs qu'eux, on a poussé plus qu'eux et je pense que c'est nécessaire de le répéter."

"Payet ? Il sera titulaire contre Francfort"

Le technicien croate a également été interrogé sur le cas de Dimitri Payet, qui s'est échauffé pendant une large part du second acte, sans entrer en jeu.

"Cela fait déjà trois fois qu'on me pose la question ce soir, c'est la question joker, que l'on gagne ou que l'on perde ! Je félicite ceux qui ont joué ce soir. Les trois de devant ont réalisé une très belle performance", a-t-il d'abord botté en touche.

Avant de poursuivre : "Dimitri, je le vois dans un bon moment, il se sent bien. Il y a beaucoup de matches, tout le monde est important. Avec Dimitri, nous avons parlé hier (vendredi), je lui ai expliqué mon plan, comme nous jouons tous les trois jours, il sera titulaire mardi (contre Francfort).

"C'est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui, il se sent mieux après son petit problème, il a repris l'entraînement juste avant Londres. Il est positif, et je connais ses qualités."