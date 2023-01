OM : Tudor dévoile les sanctions pour ses joueurs !

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, réputé pour sa rigueur, n'hésite pas à sanctionner ses joueurs quand il le juge nécessaire.

"Il va prendre une grosse amende !". Ce coup de gueule signé Igor Tudor après l'expulsion évitable de Nuno Tavares à Montpellier, lundi (2-1), ne désignait pas la sanction qui sera infligée au défenseur par la Commission de discipline de la LFP, mais bien le règlement interne du club.

Comment se déroule le système des amendes à l'OM ?

Igor Tudor l'a montré depuis son arrivée à Marseille l'été dernier : pas question de transiger sur la discipline. Ponctualité, exemplarité dans l'attitude, les joueurs du club phocéen ont un cahier des charges très précis à respecter. Au moindre écart, la sanction tombe.

"Il existe des règlements internes dans tous les clubs, a expliqué Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi. Si les joueurs sont en retard au petit-déjeuner, il y aura une amende, s'ils font quelque chose de plus grave, il y aura une amende plus importante."

"Au final, ce n'est pas tant une question de la sanction qu'une question de respect, a continué le Croate. Une personne a couru pour arriver à l'heure, une autre a pris son temps et s'est pointée en retard : voilà une différence de respect, et de manque de courtoisie pour les autres personnes présentes. Le plus souvent, les joueurs gèrent ça directement entre eux. Moi, j'interviens très rarement..." .