OM : Tudor agace, l'étrange sortie d'un ancien Bleu

Malgré l'excellente campagne de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor ne fait pas encore l'unanimité dans l'hexagone.

Réputé pour son exigence, Igor Tudor a su imposer sa patte à l'Olympique de Marseille. Le successeur de Jorge Sampaoli s'impose comme l'un des entraîneurs en vogue de cette saison 2022-23. Son discours, sa méthode et ses préceptes de jeu offensifs ont permis à l'OM de se hisser à la deuxième place du championnat derrière le rival parisien. Mais Tudor ne fait pas encore l'unanimité.

Un ancien international reste sceptique sur Tudor

Après un long entretien accordé à L’Équipe dans lequel il revient sur son style, Igor Tudor a reçu les éloges de nombreux observateurs, mais un consultant français émet encore des réserves assez claires à son égard : Jérôme Rothen.

Dans son émission sur RMC, l'ancien international français a pris le contrepied des autres consultants. "Il a du mal à faire son autocritique. Sa méthode est bonne, il a ses idées, mais il devrait se raviser sur certaines choses pour faire des matchs complets et que l'équipe soit un peu plus régulière sur 90 minutes. Et peut-être que lui sera plus régulier sur plusieurs années", a tonné Rothen.