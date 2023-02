OM : Toute la vérité sur le transfert d'Azzedine Ounahi enfin révélée

Alors qu'il semblait impayable pour le club après le Mondial, Ounahi a rejoint l'OM. La vérité sur son transfert vient d'être révélée.

Invité au micro de Téléfoot pour une longue séquence intitulée « Le renouveau de l'OM », Javier Ribalta, le directeur du football du club marseillais, s'est penché sur le transfert du Marocain Azzédine Ounahi en provenance d'Angers à la suite de sa superbe Coupe du monde. Et il a révélé certains détails intéressants.

Attendre pour ne pas faire de folies

Si Ounahi a rejoint l'OM en fin de mercato, les Olympiens étaient en réalité déjà sur le coup avant la Coupe du monde comme le révèle Ribalta : « Pour être honnête, on a commencé à parler avec Ounahi avant le Mondial. Puis la Coupe du monde est arrivée et ça a tout tué parce ce qu'à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. Alors on a décidé de prendre le risque d'attendre. Si il partait ailleurs tant pis, on le perdait mais on ne fera pas d'offres folles qu'on ne peut pas se permettre. »

Un risque qui aurait pu coûter l'arrivée du joueur dans la cité phocéenne mais qui a finalement payé : « Après un moment, le mercato avance et rien ne se passe. Alors on s'est concerté et on s'est dit 'C'est peut-être le moment d'y aller'. Et honnêtement, je pense que c'est un très bon transfert pour nous. » L'histoire du transfert d'Ounahi à Marseille c'est donc un très bel exemple de l'importance du scouting et de la gestion budgétaire d'un club.