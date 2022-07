OM : "Tavares et Clauss, ça peut faire mal", estime Robert Pirès

Robert Pirès est emballé par le mercato marseillais, notamment au niveau des latéraux.

Ancien joueur de l'OM (1998-2000) et d'Arsenal (2000-2006), Robert Pirès a analysé pour nos confrères de La Provence l'arrivée de Nuno Tavares à l'OM en provenance d'Arsenal.

« Si Tudor part à trois défenseurs derrière, je trouve que c'est une bonne option. Offensivement, il apporte vraiment quelque chose. […] En piston, il a la qualité et la capacité de faire les efforts. Attention, au niveau de la santé, il est costaud le petit ! Les allers-retours, je ne suis pas inquiet pour lui. Il a beaucoup de volonté, il va vite, il a un bon pied gauche, une bonne passe. Il peut être assez déroutant pour la défense adverse. L'idée de voir Tavares et Clauss, ça peut faire mal. Ça va vite et c'est costaud », explique Pirès.

Le champion du monde 1998 pointe également les défauts que doit corriger Tavares pour s'imposer au plus haut niveau : « Il peut aussi avoir un manque de concentration. […] En l'espace de quelques secondes il est absent. Mais une fois qu'il aura rectifié ça, il sera vraiment complet. »

Pour Robert Pirès, la réussite de William Saliba la saison dernière (prêté par Arsenal à l'OM) a sans doute inspiré Tavares dans son choix de venir à Marseille : « S'il signe à l'OM, c'est aussi qu'il a vu les performances de William Saliba. C'est bénéfique pour les deux parties. […] Ça va lui permettre de jouer, de trouver cette régularité et de travailler ses sautes de concentration. À Tudor de le faire progresser, en lui disant : « tu vas jouer, mais il faut que tu sois régulier ». À Marseille, le contexte peut être difficile mais si tu réussis, tu peux devenir un autre joueur. »