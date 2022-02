OM : Stephy Mavididi ne tarit pas d'éloges sur Saliba

William Saliba "va marcher de nouveau dans l'équipe d'Arsenal la saison prochaine", selon Stephy Mavididi, qui a insisté sur le fait que le défenseur de 20 ans est dans la même classe que Marquinhos et Thiago Silva.

Arsenal a dépensé beaucoup d'argent pour signer Saliba en provenance de Saint-Étienne à l'été 2019 avant de le renvoyer en prêt au club de Ligue 1.

Au même niveau que Marquinhos, Thiago Silva et Boateng

Le Français a rejoint ses nouveaux coéquipiers à l'Emirates Stadium l'année suivante, mais n'a pas été retenu dans le groupe de Mikel Arteta pour la campagne 2021-22 et a depuis effectué d'autres prêts à Nice et Marseille.

Saliba a impressionné au Stade Vélodrome cette saison alors que Marseille s'est hissé à la troisième place du classement de la Ligue 1, et Mavididi est convaincu qu'il retournera à Arsenal l'été prochain, prêt à avoir un impact important sur l'équipe d'Arteta.

L'attaquant de Montpellier, qui a déjà été du côté des perdants contre Marseille à deux reprises en 2021-22, admet que Saliba est l'un des défenseurs les plus difficiles qu'il a affrontés dans sa carrière, aux côtés de Marquinhos (Paris Saint-Germain) et de Silva (Chelsea).

"Ce gars est un joueur", a déclaré l'ancien jeune d'Arsenal à propos de Saliba dans une interview accordée à LiveScore. "C'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, haut la main.

"Je pense qu'il va revenir dans l'équipe d'Arsenal la saison prochaine. Quand j'ai joué contre lui l'année dernière, j'ai pensé : 'Comment se fait-il que ce gars ne joue pas à Arsenal ?

"Il est fort, bon avec le ballon, il lit bien le jeu. Parfois, vous sortez du terrain et vous vous dites : "bien joué, mec, respect.

"Le défenseur vous a suivi, il vous a battu, il vous a abandonné, vous devez dire "fair-play", ce type est un bon joueur.

"C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai affrontés. Tout le monde peut parler de Marquinhos, Thiago Silva, Jerome Boateng, mais il est là-haut.

"C'est celui qui m'a le plus surpris. Je suis aussi un fan d'Arsenal et en jouant contre Saliba, je me suis dit qu'on avait un très bon défenseur ici !"

La position d'Arteta sur Saliba

Saliba attend toujours sa première apparition en tant que titulaire à Arsenal sous les ordres d'Arteta, mais le patron des Gunners a laissé entendre qu'un rôle l'attendait à l'Emirates Stadium la saison prochaine.

"En tant que club, nous sommes toujours en contact", a déclaré Arteta aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur Saliba en octobre.

"Ils sont allés voir ce match. Edu et Ben [Knapper, responsable des prêts à Arsenal] étaient là pour le regarder et garder un œil sur lui et les progrès qu'il fait.

"Je pense qu'il y a de la place [pour lui, Ben White et Gabriel]. Cela dépendra de ce qui se passe avec les autres joueurs."