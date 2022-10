OM-Sporting, les compos : Tudor innove en attaque

Pour défier le Sporting CP en Ligue des champions, Igor Tudor a décidé de changer ses plans en attaque par rapport au match contre Angers.

Après sa belle victoire 3-0 sur la pelouse d'Angers en Ligue 1, samedi soir, l'OM retrouve ce mardi, à 18h45, la Ligue des champions. Les Olympiens affronteront le Sporting CP.

Pour cette rencontre, Igor Tudor ne déplore qu'une seule absence : celle de Sead Kolsinac, blessé à l'entraînement avant le match contre le SCO d'Angers et qui sera absent pour les trois prochaines semaines.

Pour affronter le Sporting, plusieurs changements sont attendus dans le onze de départ de l'entraîneur croate.

Leonardi Balerdi devrait débuter au sein d'une défense à trois en compagnie de Chancel Mbemba et Eric Bailly qui fait son retour après trois semaines d'absence.

Au milieu de terrain, le Croate devrait faire confiance à la paire Veretout-Guendouzi à la récupération. Guendouzi, qui portera le brassard de capitaine, sera donc positionné plus bas, comme face à Angers, et Tudor a expliqué ce choix en conférence de presse : « S'il joue plus bas, l'équipe est plus offensive mais sans doute moins équilibrée. S'il joue plus haut, l'équipe a plus d'équilibre mais elle est moins offensive. »

Les couloirs devraient être animés, sans surprise, par Clauss et Tavares.

Mais c'est surtout en attaque que Tudor devrait changer ses plans par rapport au match face à Angers : le trio Gerson-Payet-Suarez devrait laisser sa place au trident Ünder-Harit-Sanchez.

Le Chilien Alexis Sanchez fait donc son retour dans l'équipe après avoir été laissé au repos contre Angers.

La composition de l'OM face au Sporting

Titulaires : Lopez – Mbemba, Balerdi, Bailly – Clauss, Veretout, Guendouzi, Tavares – Ünder, Sanchez, Harit.

Remplaçants : Blanco, Ngapandouetnbu, Gigot, Kaboré, Rongier, Gueye, Gerson, Payet, Suarez.

Absents : Kolasincac (cuisse), Touré (non qualifié), Dieng (non qualifié).

Suspendus au prochain avertissement : aucun.

La composition de Sporting CP face à l'OM

Titulaires : Adan – Saint Juste, Inacio, Reis – Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos – Trincão, Edwards, Pedro Gonçalves.

Remplaçants : Istrael, Marsa, Nazinho, Alexandropoulos, Rocinha, Fatawu, A. Paulo, Gomes, Paulinho.

Absents : Bargança (ligament croisé antérieur), Neto (entorse genou), Cabral (pied), Porro (genou), Coates (cuisse).

Suspendus au prochain avertissement : Morita.