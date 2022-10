OM : Snobé par Tudor, Gerson veut quitter le club au plus vite

Pas dans les plans d'Igor Tudor depuis le début de saison, Gerson ne se voit pas continuer l'aventure avec Marseille.

La situation est difficile pour Gerson avec l'Olympique de Marseille. Plus vraiment utilisé par Igor Tudor ces dernières semaines, le Brésilien envisage désormais clairement de quitter le club pour se relancer.

Joueur majeur de l'effectif de Sampaoli la saison dernière, le voilà barré par la concurrence d'Harit et Under notamment, quand ce n'est pas Guendouzi qui évolue un cran plus haut. A l'instar de Dimitri Payet, son temps de jeu a ainsi fondu comme neige au soleil.

Une situation qui énerve le clan Gerson

Un contexte qui agace fortement son camp. Son père et agent, Marcao, ne s'est pas caché auprès de L'Equipe : "Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique", a-t-il lâché.

"Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible.

"On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer."

Régulièrement appelé par Tite la saison dernière, Gerson ne figurait en effet pas dans la liste du mois dernier de la Seleçao et ses chances d'être du voyage au Qatar le mois prochain s'amenuisent.

Vers un départ cet hiver ?

Marcao envisage ainsi désormais très clairement de voir son fils quitter le Vieux Port lors du prochain mercato, en janvier. Avec l'objectif de retrouver du temps de jeu dans un autre club.

"On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés", a-t-il affirmé.

"On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi !"

Parmi les pistes évoquées se trouve notamment Séville, dirigé depuis quelques semaines par... Jorge Sampaoli, qui l'a tant apprécié la saison passée à l'OM.