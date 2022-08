OM : Skoblar prend la défense de Tudor

L'ancien attaquant mythique de l'OM estime que Tudor est bon entraîneur et souhaite le voir réussir en France.

Ancienne gloire de l'OM et de la Yougoslavie, Josip Skoblar, devenu citoyen croate après la guerre en ex-Yougoslavie, connaît bien Igor Tudor.

Dans une interview accordée à nos confrères de La Provence, celui qui était surnommé « l'Aigle Dalmate » prend la défense de Tudor.

« Je connaissais bien le joueur, je l'avais rencontré quand il évoluait à Split et que j'étais directeur sportif à Zadar. Comme entraîneur, je le connais moins. Il a exercé à droite à gauche, jusqu'à Vérone l'an passé. J'ai beaucoup de respect pour le championnat d'Italie, c'est l'un des meilleurs, tactiquement, on y est très pointu, depuis toujours. D'ailleurs, les entraîneurs italiens sont bons, regardez Ancelotti au Real. Alors, sur ce qu'il a accompli à Vérone, on peut penser que Tudor est un bon, mais tout est relatif. Nouveau club, nouvelle aventure. Pour un entraîneur, comme pour un joueur », explique Skoblar.

« Ce qui compte, ce sont les performances. Et pour un entraîneur, elles ne dépendent pas que de lui, mais des joueurs, du contexte, du président. […] C'est un métier tellement difficile, tellement cruel ! Alors, évidemment, je lui souhaite le meilleur, parce que je souhaite toujours le meilleur pour l'OM », ajoute Skoblar.