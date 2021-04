OM, Sampaoli prévient ses troupes

L’entraineur marseillais, Jorge Sampaoli, a fait savoir à ses hommes qu’il attendait plus d’efficacité de leur part.

L’Olympique de Marseille a conquis la semaine dernière sa quatrième victoire de suite à domicile. Le dernier coach à avoir connu une pareille série pour ses débuts à la tête de l’équipe phocéenne c’est Raymond Goethals en 1991. Naturellement, Jorge Sampaoli se félicite de ces résultats. Mais, en même temps, il attend plus de la part de son équipe.

En conférence de presse ce jeudi, et à la veille du match contre Reims, le technicien argentin a pointé du doigt les progrès que sa formation doit encore faire. « Les buts encaissés, ça me dérange, a-t-il confié. Quand on domine et qu'on a la possession, il faut gagner, il faut être solide offensivement et défensivement. On travaille énormément sur ça, si on n'y arrive pas, le projet de jeu ne marchera pas ».

Les moments de flottement que connait Marseille seraient-ils dus à l’incompréhension des consignes ? Leur nouvel entraineur ne parlant pas encore français, cette théorie n’est pas incongrue. Sampaoli a répondu à la question en indiquant que tout n’est pas encore totalement fluide effectivement dans ce domaine : «Au Brésil au début j'ai eu aussi ces problèmes de communication. Mais avec le temps, les joueurs se sont habitués au système de jeu mise en place. Les gens qui aident à la traduction sont très utiles ainsi que les outils technologiques ».

« On veut des joueurs qui s’impliquent »

L’ancien sélectionneur albiceleste fait les efforts nécessaires pour s’adapter. Et, il attend de ses ouailles qu’elles en fassent de même, en particulier au niveau de l’investissement que chacun peut montrer au quotidien. « Il faut que les joueurs viennent pour travailler avec plaisir, pas seulement des gens qui viennent pour faire les heures comme au bureau, a-t-il tonné. On veut des joueurs qui s'impliquent et qui aiment leur métier. Leur réponse à l'entrainement est bonne ».

Sampaoli scrute tout au niveau des comportements, et par rapport aux prestations produites. Car bientôt sonnera l’heure des choix en ce qui concerne l’équipe avec laquelle il compte travailler la saison prochaine. L’intéressé prévient qu’il sera intransigeant de ce côté-là : « Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club ».

Avant le duel contre Reims, comptant pour la 34e levée du championnat, l’OM est 6e du classement, à un point de Lens (5e). La qualification pour la prochaine Ligue Europa reste encore accessible pour les Phocéens.