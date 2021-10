OM : Sampaoli : « On doit maintenir le cap »

Jorge Sampaoli, l’entraineur de l’OM, a appelé ses troupes à ne surtout pas se désunir malgré la série négative qu’ils connaissent.

Alors qu’ils avaient démarré la saison pied au plancher, les Marseillais ont un peu décliné au fil des semaines sur le plan des résultats. Actuellement, ils restent sur quatre matches consécutifs sans le moindre succès, dont deux défaites en championnat. Une période de moins bien qui peut susciter des interrogations et c’est pourquoi Jorge Sampaoli, l’entraineur, veille à ce qu’il n’y ait pas de démobilisation.

« Seule la manière nous rapprochera de la victoire »

En conférence de presse ce vendredi, à l’avant-veille de la réception de Lorient, le coach argentin a demandé à ce que tout le monde garde foi en projet de jeu qui a été mis en place. "Quand il n'y pas les résultats les suspicions arrivent sur le projet. On doit consolider notre idée de jeu par rapport à ce projet, même si c'est difficile de soutenir une idée quand on n'arrive pas à gagner, car il y a des critiques. On doit maintenir le cap", a-t-il déclaré.

Le technicien phocéen a poursuivi en soulignant que le rebond ne peut survenir que si l’équipe reste fidèle à ses principes de jeu. « Il y a une obligation de gagner dimanche, mais si on se dit qu'on est obligé de gagner, on est des fois plus proche de perdre, car il faut d'abord consolider notre idée de jeu qu'on essaye inculquer. Seule la manière va nous rapprocher de la victoire », a-t-il tonné.

Sampaoli insiste sur l’efficacité dans les deux surfaces

Les difficultés actuelles de l’OM résident essentiellement dans l’efficacité dans les deux surfaces. Sampaoli a avoué qu’il est impératif de pallier à ce problème : « Il nous manque de la finition des deux côtés. Quand on a un jeu offensif sans marquer, cela créé de la frustration, donc l'équipe devient vulnérable. Je n'ai pas changé mes entrainements, mais des fois les difficultés se multiplient ».

Sampaoli a ensuite conclu en évoquant Dimitri Payet, le joueur clé sur lequel il s’appuie avec l’espoir de redresser la barre. « Je considère qu'il joue à un très haut niveau. De toute ma carrière, Dimitri est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entrainé. Pour moi, il doit toujours être sur le terrain, Malheureusement, la fatigue ou un coup l'empêchent parfois de jouer », a-t-il conclu.