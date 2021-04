OM, Sampaoli et le regain de forme de Payet

Ayant perdu du poids depuis l’arrivée de Sampaoli, Payet redevient décisif sur le terrain. Pour le plus grand bonheur de son coach et de l'OM.

Alvaro Gonzalez l’avait charié il y a quelques jours sur le ton de la plaisanterie mais l’Espagnol n’avait pas tord. Oui, c’est un Dimitri Payet nouveau qui foule les pelouses de Ligue 1 depuis quelques semaines.

Empoté depuis le début de la saison, le Réunionnais n’avait pas réussi à trouver la bonne carburation et avait finalement fait quelques passages sur le banc dans la fin de règne d’André Villas-Boas.

L’arrivée de Jorge Sampaoli a eu le mérite de mettre un coup de fouet à Payet, bien décidé à montrer à son nouveau coach qu’il en avait encore sous le pied à 34 ans.

Il faut dire que la réputation de l’Argentin et son sens de l’exigence physique ne plaidait pas en faveur de l’ancien Stéphanois, habitué à faire les montagnes russes avec son poids. Interrogé jeudi, Sampaoli a livré sa méthode pour avoir remis sur pied son meneur.

"Par rapport à sa carrière, il faut comprendre le pourquoi de ses irrégularités, lui donner les outils pour que cela ne se reproduise plus, pour que le football soit à la hauteur de ses diverses autres tentations, que ce soit sa priorité, a répondu l'intéressé en conférence de presse. C'est difficile pour les footballeurs aujourd'hui et c'est à nous de leur donner les outils pour maintenir le niveau de concentration au-dessus du reste."

Auteur d’un doublé contre Reims la semaine dernière, Dimitri Payet redevient le joueur décisif qu’il était depuis son retour sur la Canebière.

L'article continue ci-dessous

En même temps qu’il a retrouvé le chemin des filets, il a également retrouvé le sourire. Que de positif pour l’OM, engagé dans une course à la Ligue Europa.

"Il est de plus en plus en forme mentalement, c'est le plus important, observe Sampaoli. Il progresse au niveau des passes (8) et des buts (7). Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place. Il est enthousiaste à ce sujet. Le plus difficile pour un entraîneur est de faire en sorte que cela dure dans le temps. Je crois en ses capacités et j'espère qu'il va continuer à progresser."

Sixième à un point de Lens, l’Olympique de Marseille aura besoin d’un grand Payet sur les dernières matches, s’il veut être européen la saison prochaine.