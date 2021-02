OM, Sampaoli annonce son départ de l'Atletico Mineiro

L'entraîneur argentin a annoncé son départ du club brésilien ce lundi soir, alors qu'il est toujours annoncé vers l'OM.

Jorge Sampaoli est le grand favori pour devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens sont actuellement dirigés par Nasser Larguet depuis le départ précipité d'André Villas-Boas qui avait remis sa démission au lendemain de la clôture du mercato d'hiver, suite à un désaccord avec sa direction notamment en raison de la signature d'Olivier Ntcham contre sa volonté. Si l'OM n'est pas pressé à l'idée d'engager un nouvel entraîneur, le club phocéen lorgne fortement sur l'Argentin.

Mais ce dernier était sous contrat avec l'Atletico Mineiro jusqu'à présent. Séduit par le projet de l'OM, l'ancien technicien du FC Séville aurait répondu favorablement aux avances de Pablo Longoria. Un accord aurait même été trouvé pour un contrat jusqu'en 2023 et le coach serait attendu en fin de semaine en France. Mais avant cela, il devait trouver un accord avec le club brésilien et c'est visiblement chose faite. En effet, Jorge Sampaoli a annoncé son départ dans une lettre d'adieu publiée par Globoesporte.

"L'année 2020 a été très dure pour l'humanité. Nous devons être créatifs et nous voulions construire une équipe qui, lorsqu'elle était à la télé, oublierait un instant la tristesse. Nous ne voulions pas seulement gagner: nous avons essayé être heureux. Il n'y a pas eu un seul jour à l'Atlético Mineiro où nous avons abandonné notre idée du football. Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur de la même manière", a débuté l'ancien entraîneur du FC Séville.

Sampaoli dirigera son dernier match jeudi

L'article continue ci-dessous

"Cela me donne une fierté impressionnante. Je veux que ce soit une idéologie qui reste avec le club. Le football brésilien a un talent infini et m'a fait redécouvrir la beauté du jeu, quelque chose qui me marquera à jamais. La fin est venue. Jeudi, ce sera le dernier match. Je repars avec la nostalgie de ne pouvoir évoluer dans un stade plein. Je sais que nous sommes très émus. Je voulais vivre réellement les vidéos que j'avais vues d'un supporter enthousiaste", a ajouté Sampaoli.

"Je tiens à remercier tout le club. Aux joueurs, pour leur travail. À tous les employés du club, pour avoir mis leur âme dans ce projet. Aux managers, pour nous avoir donné de bonnes conditions de travail. À la ville, pour nous avoir si bien traités. Le club est destiné à se battre pour de grandes choses. Je sais que les victoires viendront. Je vous aime beaucoup et vous souhaite de continuer à marcher avec votre cœur comme guide. Jorge Luis Sampaoli", a conclu l'Argentin.

Nul doute que le départ de Jorge Sampaoli de l'Atletico Mineiro le rapproche encore plus de l'Olympique de Marseille et que les rumeurs vont encore plus s'accentuer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. La venue de Jorge Sampaoli à l'OM est plus que plausible et pourrait donc intervenir dans les prochains jours.