OM : Sampaoli a un plan pour stopper Messi

L’entraineur olympien croit savoir comment faire pour réduire l’impact de Lionel Messi.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille aura la lourde tâche de défier le PSG en Ligue 1. A cette occasion, et pour la première fois de son histoire, le club phocéen aura à faire face à Lionel Messi, l’un des meilleurs joueurs de la planète. Comment faire pour le neutraliser ? Jorge Sampaoli a une petite idée sur le sujet.

« Minimiser les individualités grâce à notre contrôle du jeu »

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur marseillais a indiqué qu’il y a bien une solution afin de diminuer la rentabilité de La Pulga. « J'ai joué contre lui et je l'ai dirigé. C'est le meilleur joueur du monde, c'est très difficile de le contrôler. Le plus important c'est de minimiser les individualités du PSG grâce à notre contrôle du jeu », a-t-il déclaré.

Sampaoli a quand même admis que son compatriote est un footballeur hors norme, qui peut trouver à n’importe quel moment du match et peu importe les adversaires qu’il a en face de lui. « C'est un joueur qui a toujours un temps en avance par rapport aux joueurs normaux. C'est un joueur éternel. C'est un plaisir de le revoir sur le terrain même s'il peut nous faire très mal aussi », a-t-il ajouté.

A la question s’il redoutait cette opposition face à Messi et toute l’armada offensive francilienne, l’ancien sélectionneur albiceleste a ensuite répondu : « Pour nous c'est la possibilité de jouer contre les meilleurs joueurs, donc il va falloir s'appliquer. On a seulement 48h pour préparer un match aussi important, mais quand tu affrontes des joueurs aussi forts, ça augmente aussi le niveau de l'équipe ».

« Ne pas modifier notre idée de jeu »

Il y aura une belle opposition tactique lors de ce Clasico, mais Sampaoli s’attend aussi à ce que l’aspect mental soit prépondérant. « Si l'adversaire arrive à sauter notre pressing, on aura des difficultés. Il faudra aussi faire attention aux émotions pour ne pas sortir du match. Si on modifie notre idée face à une équipe aussi forte et rapide, on va surement souffrir », a-t-il noté.

Enfin, quand il lui a été demandé s’il était content de retrouver ses ex protégés au sein de la sélection argentine, Sampaoli s’est montré indifférent: « Ma préoccupation première c'est de préparer mon équipe, surtout qu'on a très peu de temps pour le faire. Il n'y a pas le temps pour les souvenirs, je suis focus sur le présent ». Un discours qui va certainement plaire aux supporters olympiens.