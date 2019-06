OM - Rondon dans le viseur ?

Toujours à la recherche d'un attaquant, le club phocéen aurait ciblé l'avant-centre appartenant à West-Bromwich Albion.

L' est en quête de renouveau. Après une saison décevante, les Phocéens vont effectuer quelques changements cet été et vont sûrement se renforcer à plusieurs postes dont celui d'avant-centre. Si Mario Balotelli a donné satisfaction durant ses six mois au club malgré une fin de saison un peu moins bonne, l'Italien est en fin de contrat au mois de juin et rien n'indique s'il va poursuivre ou non l'aventure chez les Phocéens.

L'OM est donc à la recherche, activement, de son futur numéro neuf. Andoni Zubizarreta commence à prospecter et aurait même contacté l' pour un prêt avec obligation d’achat concernant Patrik Schick. Mais selon La Provence, l'Olympique de Marseille aimerait également beaucoup s'attacher les services de Salomon Rondon. L'attaquant du , actuellement à la Copa America, serait dans le viseur des Phocéens.

Une rude concurrence

Prêté l’année passée à par West Bromwich Albion, qui n'a pas réussi à remonter en , Salomon Rondon, à qui il reste encore un an de contrat va probablement quitter le club anglais cet été. Il plairait énormément aux dirigeants de l’Olympique de Marseille et aussi à son entraîneur, André Villas-Boas, qui a eu sous ses ordres l'attaquant de West Bromwich Albion lors de son passage au Zenit Saint-Pétersbourg.

Expérimenté, l'attaquant de 29 ans ne va pas manquer de prétendants, d'autant plus que West-Bromwich Albion voudra probablement de nouveau s'en séparer. Outre l'Olympique de Marseille, Fenerbahçe regarde aussi avec attention ce que va faire le joueur tout comme Newcastle, qui aimerait le conserver, et . Une rude concurrence d'autant que le joueur a connu une belle saison chez les Magpies et pourrait être tenté d'y rester.

Pour le moment, l'Olympique de Marseille évalue ses différentes possibilités pour le poste d'attaquant de pointe, mais les Phocéens ne vont pas devoir trop trainer pour éviter de se retrouver avec un nouveau problème à ce poste comme l'été dernier. Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont du pain sur la planche pour trouver l'heureux élu en attaque et en ce qui concerne Salomon Rondon, il faudra attendre son retour de la Copa America pour voir la situation évoluer.