OM : risée des supporters, Balerdi reçoit un soutien inattendu

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Jérémy Morel a donné quelques conseils à Leonardo Balerdi.

Pointé du doigt pour ses approximations, Leonardo Balerdi est la nouvelle tête de truc des supporters de l'Olympique de Marseille. Comme lui, Jérémy Morel, passé par le club phocéen, avait pu subir une vague de critiques excessives. L'ex-défenseur a donné quelques conseils à l'Argentin dans ce contexte particulier.

Balerdi doit faire abstraction du contexte

"Dans ces périodes, il faut temporiser, positiver, rester dans sa bulle, éviter les réseaux sociaux ou la presse, a expliqué Morel dans des propos accordés au quotidien La Provence. Forcément, quand on se fait siffler, ce n'est pas plaisant mais en venant à l'OM, tu sais que ça peut faire partie du truc."

"Personnellement, ces moments sont ceux qui m'ont le plus fait grandir, a continué Morel. Tu te découvres et tu sors de là beaucoup plus fort. J'avais envie de leur montrer qu'ils avaient tort. Balerdi est dans le même registre. Ce n'est pas quelqu'un qui va lâcher, il ne triche pas, ne se cache pas. S'il garde ça, ça va tourner."

"Si Tudor l'a mis, c'est qu'il savait que Balerdi répondrait présent (contre Rennes, ndlr). Et il l'a fait, on l'a senti très concentré, rigoureux, quitte à en faire un peu trop en attrapant les mecs", a conclu l'ancien Lorientais.