OM : "Je vais revenir à Boca" annonce Benedetto

Actuellement en vacance en Argentine, Dario Benedetto a profité de son retour sur ses terres pour accorder une interview à TyC Sports et lâcher une petite bombe.

« Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Arrivé à l'OM en 2019, il a été prêté l'été dernier à Elche mais il joue très peu en Liga (seulement cinq titularisations en championnat). Le mercato d'hiver ouvrant ses portes le 1er janvier 2022, Dario Benedetto lance ainsi un appel du pied à son ancien club.

Au cours de l'interview accordée à TyC Sports, Dario Benedetto a annoncé qu'il ne croyait plus en ses chances de rejouer avec l'Argentine (il compte 5 sélections avec l'Albiceleste) et de participer au Mondial 2022 au Qatar : « Je ne pense pas être sélectionné. Je suis trop vieux, j'ai 31 ans. Evidemment, j'ai toujours envie de jouer pour l'Argentine mais il faut être réaliste. En plus, les joueurs actuels sont au top. Ils ont fait des choses merveilleuses (l'Argentine a remporté la Copa América en 2021, n.d.l.r.) et j'espère qu'ils vont continuer à gagner. Je suis à fond derrière eux. »