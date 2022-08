OM-Reims – Igor Tudor : "Les supporters ont toujours raison"

Sifflé avant OM-Reims par ses propres supporters, Igor Tudor a réagi après la rencontre, préférant ne pas polémiquer.

Dimanche soir, le nom d'Igor Tudor a été sifflé lors de la présentation de l'équipe marseillaise par le speaker du stade Vélodrome.

Des sifflets qui faisaient suite à de nombreux reproches sur les méthodes d'entraînement d'Igor Tudor, débarqué cet été à l'OM après le départ surprise de Jorge Sampaoli.

Quatre-vingt-dix minutes plus tard, le Vélodrome fêtait ses joueurs et son entraîneur après la brillante victoire 4-1 contre Reims.

Après la rencontre, Igor Tudor n'a pas voulu polémiquer ou manifester un état d'esprit revanchard : « Sur le match, je suis content de ce succès net et mérité. On a réussi une belle première mi-temps, avec de la pression, des centres, de l'intensité… On a vraiment bien travaillé ! En seconde mi-temps, c'était un peu moins bien, mais cela reste une victoire tranchante et je dois complimenter mes joueurs. Quant aux sifflets, comme j'étais encore dans le vestiaire, je ne les ai pas entendus. Je peux juste dire que les supporters ont toujours raison. On joue pour eux, car il n'y a pas de football sans eux. Ils sont fondamentaux et je les félicite aussi pour l'ambiance qu'ils ont mise. Je vais travailler tous les jours pour le bien de l'équipe et le bien des supporters. »