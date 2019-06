OM - Rami quitté par Pamela Anderson et accusé d'infidélité

La star américaine a publié un message très amer envers Adil Rami qu'elle accuse de mener une double vie.

Adil Rami a subi un tacle dans les règles ce mardi. En couple avec Pamela Anderson depuis bientôt deux ans, le défenseur de l' est accusé par la star américaine de l'avoir trompé et d'avoir mené une double vie dans un message très dur à l'encontre du Français publié sur les réseaux sociaux. Adil Rami risque de vivre une véritable tempête médiatique dans les prochaines semaines suite à ces révélations. Voici des extraits de son message sur Instagram.

"C’est difficile à accepter. Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge. J'ai été arnaquée, amenée à croire... nous étions en "grand amour"? Je suis dévastée d'avoir découvert au cours des derniers jours qu'il menait une double vie. Il plaisantait sur les autres joueurs qui avaient des copines dehors dans des appartements proches de leurs femmes. Il a appelé ces hommes des monstres? Mais c'est pire. Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler deux cœurs et esprits de femmes comme ça. Je suis sûre qu'il y en avait d'autres. C'est lui le monstre. Comment ai-je pu aider autant de gens et ne pas être assez sage ou capable de m'aider?"

"Les narcissiques ne changent pas. Les sociopathes ne changent pas. Je vais mener ma vie - je me suis toujours battue pour la vérité et la justice. C'est mon pire cauchemar. Je n'étais pas très jalouse avant de le rencontrer. Je suis heureuse de connaître la vérité. Mais, ça fait mal comme l'enfer. Je suis contente d'avoir parlé à son ex (que Rami a quittée pour Pamela). Mon Dieu. Il lui a menti à propos de tout aussi. Elle est également sous le choc et est très triste. C’est la preuve que je devais passer à autre chose. Il ne peut pas nous faire plus mal. Il m'a prévenu que tous les tabloïds en sont ses amis et ceux de ses soeurs? Ils contrôlent tout. Donc ma dernière note est ici sur Instagram".

"Je ne pense pas que nous allons nous en remettre facilement. Je ne suis pas une fille stupide. J'ai ressenti plusieurs fois ses mensonges, ses excuses. Mais, nous étions ensemble tous les jours, sauf quand je partais au travail. C'était toujours difficile parce qu'il n'avait pas confiance en moi? Il était très inquiet? Il me voulait toujours à côté de lui ou une vidéo à chaque endroit où j'étais? Avec qui? J'ai appris à accepter ça comme normal. Et je me suis même retrouvée à moi-même lui poser les mêmes questions ridicules? Je vais quitter la France maintenant. Il a tout essayé, il a envoyé des fleurs, des lettres. Je n'ai pas accepté. Il s'est présenté à mon hôtel. La sécurité l'a éconduit. J'ai un garde du corps parce qu'il me fait peur. Il m'a fait mal et m'a menacé plusieurs fois", a écrit Pamela Anderson.

Elle a terminé son message en révélant qu'il lui avait demandé de l'aider à signer à Los Angeles : "Il voulait que nous vivions un jour à Malibu. J'ai même envoyé un e-mail à mon ami qui possède l'équipe de LA pour lui pour l'année prochaine. Comme il me l'avait demandé. Je l'ai présenté à mes bons amis, il s'est entraîné à Malibu avec des gens que j'admire et en qui j'ai confiance. J'étais content de le voir là-bas. Il semblait heureux avec des gens honnêtes et dévoués. Un autre monde. Nous sommes tous sous le choc. Il nous a tous déçus. Ma famille. Mes fils. Mes amies".