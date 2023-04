OM : Quel avenir pour Alexis Sanchez ?

Alexis Sanchez est en fin de contrat avec l'OM cet été et des doutes subsistent quant à son avenir sur la Canebière.

Alexis Sanchez fait l'unanimité depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Nombreux sont ceux qui pensaient que l'international chilien était cramé, lui qui était gêné par des pépins physiques réguliers ces dernières saisons et n'avait pas été en mesure de dépasser le douze titularisations en championnat depuis la saison 2018-2019.

Sanchez se plaît à l'OM

A l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez s'est offert une seconde jeunesse. Véritable figure de proue de l'attaque phocéenne, l'ancien d'Arsenal et du FC Barcelone a inscrit seize buts en trente huit matches toutes compétitions confondues et a énormément apporté dans le jeu d'Igor Tudor.

Sa grinta, sa détermination et surtout sa qualité technique n'ont que peu d'équivalent dans cet effectif de l'OM. Et forcément, malgré ses 34 ans, le club phocéen aimerait bien pouvoir compter sur le Chilien et son expérience du plus haut niveau la saison prochaine. En fin de contrat au mois de juin prochain, Alexis Sanchez n'a toujours pas signé de prolongation de contrat.

La Ligue des champions, un facteur déterminant

Alors que son agent a admis qu'Alexis Sanchez se plaisait à l'OM sans pour autant fermer de portes, L'Equipe révèle de son côté que l'actuel deuxième de Ligue 1 est confiant quant à la prolongation de contrat d'Alexis Sanchez. Pour se donner les moyens de conserver le Chilien, l'OM serait toutefois bien inspirer de se qualifier directement pour la Ligue des champions.

Selon le quotidien français, une qualification en C1 permettrait à l'OM de rassurer Alexis Sanchez sur les ambitions du club mais aussi et surtout de pouvoir être en mesure de payer le salaire important du Chilien (500 000€ par mois). Toujours d'après L'Equipe, Marseille est bien évidemment très satisfait du rendement de son attaquant et se dit "très serein" pour la suite.

Les deux parties vont donc se retrouver en fin de saison pour discuter en espérant pour les Phocéens que d'ici là, ils auront boucler leur place de dauphin du PSG, afin d'être en mesurer d'offrir toutes les garanties sportives à Alexis Sanchez. La balle est dans le camp du joueur qui bénéficie aussi de l'intérêt de River Plate et de Galatasaray, mais à l'heure actuelle, Marseille part avec une longueur d'avance.