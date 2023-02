OM – PSG : Presnel Kimpembe sorti sur civière

Alors que le Classique tant attendu de ce dimanche avait à peine débuté, Presnel Kimpembe s'est effondré au sol. Il est sorti sur civière.

La poisse semble décidément coller aux basques des hommes de Christophe Galtier cette saison. Entre les blessures répétées de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti, les recrues décevantes et la méforme constante depuis le retour de la Coupe du monde, le club parisien ne sait plus où donner de la tête. Alors qu'ils avaient bien débuté cet importantissime Classique, les Franciliens ont à nouveau joué de malchance avec la blessure de Presnel Kimpembe.

Kimpembe : une sortie sur civière qui inquiète

De retour de blessure et aligné en défense centrale aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos, Presnel Kimpembe s'était montré déterminé ces derniers jours quant à sa volonté de bien figurer contre l'ennemi marseillais. Mais le Titi, qui s'était récemment distingué en allant faire face aux supporters après la débâcle à Monaco, a dû quitter la pelouse plus vite que prévu.

À la 12ème minute de jeu, alors même que Nuno Tavares filait face au but pour espérer défier Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe s'effondre d'un coup en pleine course. Spectateur de la scène, Marquinhos demande directement au staff parisien de monter sur la pelouse. Le verdict est sans appel : le défenseur doit être remplacé. Si les premières images laissaient craindre un malaise, c'est le tendon d'Achille qui serait en réalité touché. Des examens sont attendus pour connaître l'ampleur de la gravité.