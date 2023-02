OM-PSG : Mamadou Niang exhorte Marseille à ne pas avoir peur de Paris et de Mbappé

L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille nourrit de grandes ambitions pour les Phocéens avant le Classique contre le PSG.

Dimanche, l'Olympique de Marseille va vouloir revivre la même soirée que le 8 février dernier où il avait réussi à battre le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, le PSG se présentera au stade Vélodrome avec Kylian Mbappé et avec un goût de revanche, pour autant, l'OM est dans une bonne dynamique et peut légitimement espérer enchaîner une nouvelle victoire face à son ennemi juré. Au cours d'une interview accordée au site officiel de la Ligue 1, Mamadou Niang s'est emballé pour l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor et croit en une victoire face au PSG à condition de ne pas se renier.

"L'OM a toutes ses chances en jouant à fond et avec du coeur"

"L'OM d'Igor Tudor est un OM qui est plaisant à voir jouer. A chaque fois qu’il joue, on voit qu’il se passe quelque chose dans cette équipe. L'OM est aujourd’hui à sa place. Je pense qu’au-delà des Marseillais, le club est en train de remonter dans le cœur des Français. Beaucoup de personnes prennent du plaisir quand ils regardent cet OM jouer", a lancé Mamadou Niang.

"Déjà, il faut qu’ils entrent dans le match avec le même état d’esprit. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre cette équipe de Paris. Monaco l’a aussi montré la semaine suivante en étant capable de jouer. Marseille doit s’en inspirer. C’est vrai qu’avec Kylian Mbappé, ce sera un match totalement différent, où il va falloir laisser moins d’espace dans le dos de la défense et presser un peu moins haut. Mais Marseille aura toutes ses chances car c’est une équipe qui a du cœur, qui se donne à fond et qui joue", a ajouté l'ancien attaquant de l'OM.

"Marseille aura l'ambition d'enfin remporter cette Coupe de France"

Mamadou Niang est revenu sur la victoire en Coupe de France et espère voir l'OM soulever le trophée : "J’étais au stade pour ce match. C’était vraiment le bon moment pour battre cette équipe de Paris. L’absence de Kylian Mbappé, qui aurait donné énormément de fil à retordre à l’OM, a vraiment joué en faveur des Marseillais. Ils ont pu presser en avançant et mettre beaucoup d’impact physique sur les joueurs parisiens. Ça a donné un bon match. Paris a fait un bon match aussi malgré ses absents mais la victoire était méritée pour l’OM".

Quand on élimine le PSG en huitième de finale, c’est sûr qu’on peut nourrir de grandes ambitions. Mais attention, il n’y a pas plus difficile à gagner qu’une Coupe de France. Les oppositions se suivent mais ne se ressemblent pas. C’est vraiment difficile d’aller au bout de cette compétition. J’espère qu’après avoir éliminé Paris, Marseille aura l’ambition d’enfin remporter cette Coupe de France qui lui échappe depuis tant d’années (

)", a ajouté l'ancien attaquant de l'OM.

dernière victoire en 1989

Mamadou Niang a dévoilé ses coups de coeurs au sein de l'OM actuel : "Le joueur qui me plaît à l'OM cette saison ? Il n’y en pas un en particulier car ils sont nombreux à réaliser une très bonne saison. Devant, Alexis Sanchez, en plus de son expérience et ses titres, a apporté beaucoup d’envie. Il montre la voie aux autres joueurs par son volume de jeu, son pressing, son abnégation et ses appels. C’est vraiment incroyable ce qu’il fait à son âge. C’est un exemple à suivre. Après, il y a aussi des éléments qui se révèlent, comme Valentin Rongier, qui est très constant, et Jordan Veretout, qui monte en puissance après des débuts difficiles. Dans les couloirs, il y a Jonathan Clauss et Nuno Tavares qui sont incontournables. Je trouve que, même si des individualités ressortent, c’est plus le collectif qui fait la différence".