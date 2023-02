OM-PSG : le voeu de Daniel Riolo sur la gestion de Christophe Galtier

Après la très belle performance du PSG au stade Vélodrome contre l'OM, Daniel Riolo a exhorté Christophe Galtier a appliquer l'un de ses conseils.

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'OM ce dimanche soir au stade Vélodrome. Portés par un grand Mbappé et un très bon Messi, les Parisiens ont montré un visage séduisant qu'ils n'avaient plus affiché depuis bien longtemps. Après la rencontre, sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a partagé sa théorie sur le secret de la domination du PSG face à l'OM et espère que Christophe Galtier parviendra à tirer la même conclusion que lui.

"Galtier doit mettre Neymar sur le banc"

"Galtier se rattrapera dans les jours qui viennent lorsqu'il annoncera qu'il a compris ce qu'il s'est passé face à l'OM. Il sera très fort. Je n'exclus pas que perdu pour perdu, en sachant la pression qu'il y a au PSG et le fait qu'il ait mal vécu ce début d'année difficile pour lui, s'il surmonte et garde le crédit pour jouer le Bayern, Galtier montre qu'il est à la dimension du PSG et qu'il mette Neymar sur le banc", a analysé Daniel Riolo.

"De toute façon on ne découvre rien. On sait que les trois ne peuvent pas jouer ensemble, on le sait depuis toujours. Tous les techniciens le disent. Tous convenaient que ce n'était pas la bonne solution mais qu'ils ne peuvent pas se libérer de ça. Il faut que Galtier, qui a le couteau sous la gorge, dise à Neymar, monsieur, votre place est sur le banc", a ajouté le membre éminent de l'After Foot.

"Tout le monde sait que les trois de devant ça ne marche pas"

"Pour bien jouer le contre et occuper la largeur comme ce soir et ne pas se faire défoncer au milieu, il y a des joueurs qui ont besoin d'être épaulé comme Verratti. Vitinha, c'est l'homme du match au milieu. Et même Fabian Ruiz est pas mal. Sauf qu'au milieu, il y a des mecs qui courts et qui jouent ensemble. Il y a de l'activité. Et après devant quand ils ne sont que deux et que Messi peut trouver Mbappé...ils sont là les boulevards", a poursuivi Daniel Riolo.

Pour le membre de l'After Foot, le choix à faire est très simple : "Si Galtier veut avoir un espoir de battre le Bayern Munich, ça risque d'être compliqué, ça ne peut être que comme ça. Avec Hakimi qui revient à droite, Nuno Mendes encore mieux et tu aura des joueurs qui vont faire le travail sobrement. Cela ne passera que par un énorme match de Mbappé, ça ne va pas venir d'autre chose. Galtier a pris une leçon ce soir. Il le sait au fond de lui depuis longtemps, Campos le sait, tout le monde le sait".

"Maintenant, on sait depuis toujours que les trois ce n'est pas possible, je pense que Messi et Mbappé ça colle mieux. Il n'y a pas énormément d'affinité humaines entre Neymar et Mbappé. Neymar est de plus en plus regardé dans le vestiaire. Je pense que Messi et Mbappé c'est la bonne association pour le PSG", a conclu Daniel Riolo.