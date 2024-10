OM - PSG, la pique glaçante de Vahid Halilhodzic à Al-Khelaifi avant le Classique

Marseille vs Paris Saint-Germain

Ancien entraineur du PSG, Vahid Halilhodzic a taclé le président, Nasser Al-Khelaifi, vendredi avant le choc contre l’OM.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec l’Olympique de Marseille, dimanche, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Forcément, ce premier Classique de la saison est au centre de tous les débats ces derniers jours. Ce vendredi, c’est Vahid Halilhodzic qui s’est exprimé sur le match avec un tacle prononcé vers le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Le tacle subtil de Vahid Halilhodzic avant OM – PSG

Des PSG – OM ou encore OM – PSG, on en voit dans le championnat français depuis plusieurs décennies. Le premier affrontement entre les deux équipes remonte au 12 décembre 1971 pour une victoire 4-2 des Marseillais. Depuis, les choses ont évolué et le Paris Saint-Germain est devenu, aujourd’hui, l’équipe à battre pour l’OM. L’une des clés du changement de statut des Parisiens dans ce choc est l’arrivée du QSI en 2011 avec à sa tête, un certain Nasser Al-Khelaifi. Souverain sur la scène domestique, le PSG l’est beaucoup moins sur celle continentale. Un paradoxe gênant pour Vahid Halilhodzic qui s’en offusque avec un tacle subtil à la direction francilienne.

« À l’époque, il y avait une grosse concurrence entre les deux équipes (…) C’est pour ça que les victoires à ce moment-là avaient plus de saveur que celles d’aujourd’hui. Si j’avais eu le budget que le PSG a aujourd’hui, je serais quintuple champion d’Europe sans aucun problème. Sans aucun problème ! Ça, c’est sûr et certain », a lâché l’ex-coach du PSG (2003-2005) dans un entretien accordé à Eurosport.