OM-PSG : Igor Tudor et les Phocéens s'inclinent devant Kylian Mbappé

Après la défaite de son équipe face au PSG, Igor Tudor s'est montré beau joueur et a reconnu la supériorité du club de la capitale.

Kylian Mbappé a fait la chanson à l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade Vélodrome. Auteur de deux buts et une passe décisive, le désormais co-meilleur buteur de l'histoire du PSG a marqué la rencontre de son empreinte et a porté un PSG métamorphosé par rapport à celui qui s'était présenté il y a un mois à Marseille en Coupe de France. En conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor a été réaliste et beau joueur en rendant hommage à Kylian Mbappé.

"Leur numéro 7 fait la différence"

"Kylian Mbappé avait beaucoup d'espace parce que c'est un joueur d'une autre planète, tout simplement. En plus de la motivation évidente du PSG, j'ai vu des joueurs adverses très concentrés, ils ont énormément couru comme je ne les ai pas vu le faire depuis longtemps. C'est dur pour tout le monde quand les joueurs d'en face sont aussi bons et sont dans cet état de forme", a analysé Igor Tudor.

"Si on compare ce match avec celui de Coupe de France, la différence c'est eux qui la font. C'est leur numéro 7 (Mbappé). On a joué de la même manière, les joueurs avaient envie de bien faire mais quand en face vous avez Messi, Ruiz, Marquinhos, Verratti, Ramos, c'est très compliqué. Vous avez peut-être l'impression qu'on a été plus lents que d'habitude mais je peux vous assurer que c'est la qualité en face qui était supérieure", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

"Un PSG avec et sans Mbappé"

En zone mixte, Eric Bailly qui a énormément souffert face à Kylian Mbappé a fait l'autocritique de la prestation de son équipe : "C'était un match très compliqué. Il y a eu des petites erreurs et avec des joueurs comme Kylian Mbappé ça se paye cash. Au début on voulait faire un marquage individuel sur lui, ensuite quand on est bas c'était un marquage en zone. On a eu des petits moments de déconcentrations qui se sont payés cash. Il faut essayer d'oublier ce match, même si ce n’est pas facile, et penser au prochain. Paris a gagné trois points très importants, mais le championnat continue. On doit se focaliser sur la suite et avoir de nouveaux résultats positifs. On aurait dû continuer ce qu’on avait fait dans les premières minutes, avec l’envie, la bonne pression. On encaisse le premier but sur un manque de concentration".

Il y a un PSG sans Mbappé et il y a un PSG avec Mbappé. Tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde l’a vu depuis un certain moment. Il a été efficace, il a montré tout son talent. On a essayé au mieux de le contenir, mais c’est difficile. Et quand il est comme ça, c’est encore plus difficile. Après, on est restés fidèles à ce qu’on fait depuis le début de saison, on n’a pas changé notre philosophie. Peu importe contre qui on joue et les joueurs qu’on a en face."

On a manqué d’efficacité offensivement et défensivement.On est tombés sur une équipe qui a été meilleure que nous, qui a fait de très bonne choses et qui nous a mis en difficulté, avec Mbappé qui va très vite devant. Ce n’est pas une victoire, mais on ne va pas tout jeter à la poubelle parce qu’il y a quand même des choses intéressantes et on va continuer à tout donner jusqu’à la fin de la saison", a conclu l'international français.

Au micro de Prime Vidéo, Matteo Guendouzi a avoué que la présence de Kylian Mbappé change totalement la face du match : "