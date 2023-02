Le Paris Saint-Germain s'est imposé avec la manière sur la pelouse de son rival, Marseille, dimanche soir, en affichant un visage inédit.

Le Paris Saint-Germain n'a pas manqué son rendez-vous face à l'Olympique de Marseille. Grâce à des buts de Kylian Mbappé et Lionel Messi, le PSG s'est imposé au stade Vélodrome prenant ainsi huit points d'avance en Ligue 1, mais plus que le résultat c'est la manière qui a impressionné. Dans les colonnes de L'Equipe, Edouard Cissé a livré son débrief et son analyse de la victoire du PSG en terre phocéenne, et pour lui, il n'y a pas l'ombre d'un doute, le club de la capitale a réalisé un très gros match et affiché certaines promesses pour les semaines à venir.

"Le PSG envoie un signe fort"

"Lors du match de Coupe, le PSG avait affiché une grosse défaillance en termes d'intensité et d'envie. Dimanche soir, c'était le match parfait pour montrer que Paris était en capacité face à une bonne équipe d'augmenter son intensité dans le combat. C'est l'ingrédient qu'il manquait. Les Parisiens ont couru, ils ont fait un match de foot en fait. Ce soir (dimanche) c'est mieux par rapport à ce qu'ils faisaient lors des derniers matchs. Pour la Ligue des champions, contre le Bayern Munich, il faudra encore rehausser ce niveau, en face ça ne sera pas la même adversité, le Bayern, c'est un OM en meilleur. Il n'y a pas eu photo ce soir (dimanche) et bravo aux Parisiens qui ont réussi un très bon match", a analysé l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Le PSG avait-il un sentiment de revanche ? Pas par rapport à la Coupe mais plus en raison des trois défaites consécutives contre l'OM (1-2), celle à Monaco (1-3) en L1 puis le Bayern (0-1) en Ligue des champions. Le PSG était comme un boxeur qui prend des coups sur la tête et ne peut pas réagir. Lille (4-3) lui a redonné un peu de confiance, grâce au dénouement et à la belle communion avec le Parc car dans le contenu ce n'était pas ça. Marseille arrivait au meilleur moment pour Paris. Pour confirmer, il lui fallait un adversaire à la hauteur et gagner avec la manière. Quoi de mieux que le classique face à l'OM, deuxième du Championnat ? Là, le PSG envoie un signe fort. Les Parisiens gagnent de belle manière. Ce serait beau que le PSG joue toujours avec la même intensité", a ajouté Edouard Cissé.

"Mbappé est le facteur X"

Pour Edouard Cissé, le PSG a eu l'approche parfaite et peut remercier Kylian Mbappé : "Paris a profité du fait que l'OM soit à domicile, dans une bonne dynamique et que Tudor dise vouloir imposer son jeu. Il prône un football qui crée des déséquilibres pour son équipe. C'est à son honneur de ne pas se renier. Il aurait pu rester derrière et limiter au maximum la prise de profondeur pour les Parisiens. Et il y a eu des erreurs, des zones d'ombre défensives".

"Kylian Mbappé est le facteur X c'est sûr. Tu sais qu'il prendra la profondeur même si tu restes bloc bas ou médian. Il ramène de la confiance. Il rassure et est compétiteur. Il avait envie de montrer à tout le monde qu'il était là. C'est lui qui marque, c'est le sauveur. En combien de temps il a égalé Cavani ? Cinq saisons et demie ? Il est allé vite, c'est bluffant, stratosphérique", a conclu l'ancien du PSG et de l'OM.

Comme l'a si bien indiqué Edouard Cissé, le Paris Saint-Germain a mis une intensité qu'on lui connaît peu depuis le début de la saison, voir même depuis plusieurs saisons. Maintenant que le PSG a réussi une telle prestation, de nombreux observateurs et supporters attendront de voir cette intensité de manière plus régulière et surtout lors du match retour contre le Bayern Munich.