OM - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Marseille - PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Un Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en Coupe de France, c'est rare. La dernière fois que les deux ennemis jurés ont croisé leur route dans la compétition doyenne c'était en 2018 et cela s'était soldé par une victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes lors d'un quart de finale. Ce Classique entre l'OM et le PSG est très excitant sur le papier, alors que les deux équipes se retrouveront dans une vingtaine de jours en Ligue 1.

Le timing idéal pour l'OM

Battu face à Nice, dimanche soir, l'OM d'Igor Tudor était jusque-là en grande forme, et affronte certainement son ennemi juré au meilleur moment. Les Phocéens ont quasiment l'ensemble de leur effectif à disposition, ce qui n'est pas le cas du PSG, et n'ont rien à perdre. Igor Tudor s'est même permis de faire reposer Alexis Sanchez face à Nice en vue de ce choc au sommet.

L'objectif est donc clair pour l'Olympique de Marseille : s'offrir le scalp du Paris Saint-Germain et s'affirmer comme le principal candidat à la victoire finale en Coupe de France. Dauphin du club de la capitale en championnat, l'OM sait que sa meilleure chance de remporter un trophée cette saison reste la Coupe de France qui lui échappe depuis maintenant 1989.

Le PSG doit-il déjà penser au Bayern ?

En face, le Paris Saint-Germain reste certes sur quatre victoires lors des cinq derniers matches, mais la manière est rarement au rendez-vous et ces succès ont souvent été poussifs. Qui plus est, le club de la capitale et Christophe Galtier seront tiraillé à six jours de leur choc face au Bayern Munich entre aligner l'équipe la plus compétitive face à l'OM ou faire un peu tourner pour ne pas prendre le risque de perdre un autre joueur majeur sur blessure.

Sans Kylian Mbappé, mais avec Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain doit faire le job face à l'Olympique de Marseille afin d'affirmer sa suprématie nationale. L'année dernière, le champion de France en titre avait été éliminé à ce stade de la compétition par l'OGC Nice aux tirs au buts, cette fois-ci, une élimination face à l'ennemi juré passerait mal et rajouterait encore plus de pression sur les épaules de Christophe Galtier et de ses joueurs en Ligue des champions.

Horaire et lieu du match OM - PSG

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 21:10 UTC+1 (heure française) / 20:10 GMT / 21:10 UTC+1 (BST) / 15:10 EST / 12:10 PST

Sur quelle chaîne TV voir Marseille - PSG ?

OM-PSG

Coupe de France

Mercredi 8 février

21h15 sur beIN Sports 1 et France 3

Stream : beIN Connect, My Canal

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1, 21h sur France 3

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal pour les détenteurs du pack sport ou sur beIN Connect pour les abonnés beIN, ou tout simplement sur le site de France TV.

Série actuelle de l'OM et du PSG

OM : VVNVD



PSG : VVNVV

Les blessés et absents de l'OM et du PSG :

A Marseille, Amine Harit, blessé de longue date, et Pedro Ruiz manquent à l'appel pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain.

Du côté du club de la capitale les absences sont plus nombreuses. A commencer par celle de Kylian Mbappé, blessé. Le Français n'est pas le seul joueur du PSG à l'infirmerie puisque Renato Sanches l'a rejoint ce week-end et est donc forfait. Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele sont les autres joueurs du champion de France en titre à être contraint de déclarer forfait pour blessure. A noter que Christophe Galtier va récupérer Marco Verratti, de retour de suspension, Sergio Ramos et Neymar, de retour de blessure, pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Lopez – Mbemba, Bailly, Gigot – Clauss, Rongier, Guendouzi, Nuno Tavares – Under, Malinovskyi, Alexis Sanchez.

XI de départ du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes - Soler, Verratti, Fabian Ruiz - Vitinha - Neymar, Messi.