L'OM et le PSG, les deux meilleurs ennemis de L1, se retrouvent dimanche pour une opposition au couteau. Voici pourquoi il ne faut pas rater ce choc.

OM - PSG ou PSG - OM, c'est la grande affiche du championnat français. Celle dont on se renseigne en premier sur la date quand le calendrier sort. Elle demeure incontournable et elle l'est encore plus cette saison pour de multiples raisons. Voir les Phocéens croiser le fer avec leur ennemi juré de la capitale sera en effet particulièrement intriguant ce dimanche.

Il y a longtemps qu'un duel entre les Marseillais et les Parisiens n'avait pas été aussi attrayant sur le papier. Et ce ne sont pas de simples formules de circonstances. Non, le duel qui se présente au Vélodrome ce week-end regroupe tous les ingrédients d'un beau classique. Mis à part peut-être l'absence des supporters adverses, interdits encore une fois de déplacement.

A l'exception de ce détail, on n'a pas trop le souvenir d'un choc OM - PSG qui fut aussi captivant. Du moins, au 21e siècle. Et on est pas les seuls à le penser, mais aussi d'autres observateurs et aussi des joueurs ayant porté les couleurs des deux équipes. Ci-dessous, découvrez donc les raisons pour lesquelles le Classique à venir sera à ne surtout pas rater.