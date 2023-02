OM - PSG : Deux anciens joueurs déjà lancent le Classique !

À quelques jours d'un nouveau duel entre l'OM et le PSG, des anciens joueurs des deux équipes ont évoqué leur façon de vivre ce match si particulier.

Dimanche, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouveront pour un nouveau Classique, 18 jours après la victoire des Phocéens en Coupe de France (2-1). Ce 87è affrontement de l'histoire entre les deux équipes aura pour enjeu la tête du championnat, avec cinq points de retard, les joueurs d'Igor Tudor peuvent totalement relancer la course au titre ou voir leur rival s'envoler au classement.

Lucho mobilise les supporters olympiens

Alors que le Stade Vélodrome devrait battre son record d'affluence, l'atmosphère promet d'être bouillante. Et pour l'ancien joueur de l'OM Lucho Gonzalez, les supporters présents au stade auront une grande importance dans l'issue de la rencontre. "Le Vélodrome et les supporters auront un rôle très important à jouer. (...) Ce match sera fondamental pour le reste de la saison, il sera décisif", a commenté l'Argentin dans un entretien accordé à La Provence, avant de se pencher sur les armes du PSG qui peuvent inquiéter Marseille en l'absence de Neymar. "Lionel Messi peut surprendre ses adversaires à n’importe quel moment. Kylian Mbappé est aussi à un niveau très élevé. Mais l’Olympique de Marseille traversent un très bon moment, ses joueurs réalisent de très belles performance et sont en pleine confiance", a ajouté l'ancien milieu marseillais (2009-2012).

Pauleta évoque "un match différent"

Côté Parisien, c'est un joueur qui a marqué de nombreux Classiques dans les années 2000, Pedro Miguel Pauleta. L'international portugais a bien souvent été le bourreau de l'OM et notamment de Fabien Barthez, inscrivant au total 6 buts face à l'OM lorsqu'il jouait pour le club de la capitale. Et pour lui, ce match débute bien avant le coup d'envoi de la rencontre. "Ce sont des matchs différents, ils commencent à se vivre une ou deux semaines avant. J'ai eu l'occasion de les jouer avec le PSG, les fans pensent déjà à ce Classique. Depuis le début de la semaine, les gens attendent beaucoup, tout le monde veut gagner", a-t-il expliqué à l'occasion d'un évènement de la Ligue au Mexique.

L'ancien buteur parisien a ensuite évoqué la particularité de ce match, lors duquel le classement et la forme des deux équipes ne comptent plus vraiment. "Quand j'ai joué ces matchs, Paris n'était pas à son meilleur et Marseille était mieux. Et finalement, quand le match est arrivé, ce n'était pas perceptible. J'ai eu l'occasion de jouer et de marquer dans de nombreux matchs contre Marseille. Les supporters français sont fous de foot et il y a une toute autre ambiance dans le stade", a-t-il ajouté.