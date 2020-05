OM - Payet sur Villas-Boas : "Il avait tout le soutien du vestiaire"

Le milieu offensif marseillais s'est félicité de voir André Villas-Boas poursuivre l'aventure chez les Phocéens. Une décision logique, selon lui.

Annoncé sur le départ pendant quelques jours, André Villas-Boas restera bien l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Très apprécié du vestiaire et des supporters, le Portugais avait permis aux Phocéens de retrouver la Ligue des Champions suite à l'arrêt prématuré de l'exercice 2019-20. Ayant accepté de rester malgré les difficultés financières du club, l'ancien coach de a fait le bon choix selon son milieu offensif Dimitri Payet.

"Il avait tout le soutien du vestiaire. Il y a un an, peu de nous nous auraient vu à la deuxième place du classement avec un effectif aussi réduit. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit récompensés en atteignant l'objectif fixé. C'est aussi une super bonne nouvelle pour moi car on a réussi une bonne saison ensemble. Il adore le ballon, et moi, j'aime le beau jeu", a ainsi confié le maître à jouer de l'OM, dans une interview accordée au "Journal de l'île de la Réunion".

"On se donnera à fond pour briller sur la scène européenne"

"Au-delà de tout ce qu'on a pu dire, on arrive à se parler, à trouver des solutions tous ensemble, à laver son linge sale en famille. Malgré tout ce qui a été rapporté ces derniers jours, il est toujours parmi nous. Il veut continuer l'aventure. C'est ce qui compte aujourd'hui. Quand on dit que l'OM est une famille, ce n'est pas que des mots. On a vraiment été ensemble, sans écouter les avis extérieurs. On est soudés quand ça concerne l'institution", a aussi expliqué Dimitri Payet.

Et visiblement, l'avenir du club n'inquiète pas l'ancien stéphanois, tant les jeunes qui composent l'effectif ont du talent à revendre. "Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont un talent exceptionnel. Si on continue à évoluer ainsi, on aura une carte à jouer. Il y aura un objectif bien clair et proportionnel par rapport à ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on se donnera à fond pour briller sur la scène européenne", explique l'international français. Avec de la continuité, l'espoir est permis !