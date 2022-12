OM : Payet regrette l’équipe de la saison dernière

Dans un entretien accordé à La Provence, Dimitri Payet a jugé l'équipe de l'OM la plus forte dans laquelle il a joué.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à faire son retour en Ligue 1 jeudi face à Toulouse, Dimitri Payet s’est longuement confié à La Provence. Entre son nouveau statut, ses ambitions ou encore l’équipe de France, le numéro 10 olympien a évoqué presque tout ce qu’il était possible d’évoquer.

Payet a adoré l’équipe de la saison dernière

Et s’il accepte volontiers son changement de statut en passant de leader technique à remplaçant, le Réunionnais a tout de même avoué que l’équipe de la saison dernière lui manquait. « L’équipe la plus forte (de l’OM) est celle de la saison dernière. En termes de qualité, faire ce qu’on a fait avec si peu de joueurs, c’est exceptionnel. À l’arrivée, on perd Kamara, Mandanda, Saliba... », a confié l’international français.

En 2021-2022, l’équipe alors dirigée par l’Argentin Jorge Sampaoli avait réalisé une belle saison en terminant à la deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, et en atteignant les demi-finales de Ligue Europa Conférence. Mais comme l’a souligné le joueur de 35 ans, l’effectif olympien avait été fortement chamboulé lors du mercato estival avec les départs ou retours de prêts de William Saliba, Boubacar Kamara, Steve Mandanda, Duje Caleta-Car ou encore Arkadiusz Milik.