OM : Payet met la pression sur les dirigeants pour le mercato

L'heure est aux projections du côté de l'Olympique de Marseille. Deuxièmes à l'issue de leur victoire face à Strasbourg - couplée au nul concédé par Monaco dans les ultimes secondes à Lens - les Olympiens commencent déjà à penser à la saison prochaine, qui les verra disputer la Ligue des champions.

"C'est à nos dirigeants de travailler désormais"

Interrogé après le succès face aux Alsaciens, Dimitri Payet a affirmé que les joueurs avaient fait leur part du travail, et qu'il fallait désormais l'arrivée de renforts.

"Cela change beaucoup de choses, a-t-il assuré à propos de la deuxième place. Nous, c'est terminé. Ce sont à nos dirigeants de travailler désormais.

"Cela permet de travailler plus sereinement puisqu'on sera déjà qualifié dans cette phase de poules. Les barrages ne sont jamais évidents et ça nous offrait moins de vacances donc la soirée est belle."

Une prochaine saison qui devrait se faire avec Jorge Sampaoli sur le banc, pour le plus grand bonheur des joueurs, à commencer par Mattéo Guendouzi. "Si on termine deuxième aujourd'hui, c'est grâce à lui, on a tellement progressé, a lancé l'ancien d'Arsenal.

"Il faut le féliciter lui et ses adjoints. On espère tous qu'il prolongera pour rester ici l'année prochaine parce que je suis sûr qu'on va continuer à être meilleur, pour ramener des trophées."

Message d'adieux pour Kamara ?

En revanche, Boubacar Kamara ne devrait pas en être, lui qui est en fin de contrat en juin prochain et se dirige vers un départ.

Après la rencontre, le nouvel appelé avec l'équipe de France a posté un message sur son compte Instagram : "Merci pour tout", laissant sous-entendre que son aventure dans son club formateur touche à sa fin.

"Je crois que, jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités", affirmait pourtant le mois dernier Pablo Longoria, dans l'espoir d'un renversement de situation qui ne semble pas parti pour se produire. Et ce, malgré la perspective de jouer la Ligue des champions.