OM : Papin vole à la rescousse de Milik

Impressionnant lors de l'exercice précédent et attendu avec impatience en début de saison par les supporters, Arkadiusz Milik est moins à son aise ces derniers mois, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'attaquant polonais peine à être décisif sous les ordres de Jorge Sampaoli, et récolte de nombreuses critiques. Toutefois, il peut compter sur un soutien de taille : celui de Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or en 1991, qui a défendu son bilan personnel.

"L'OM ne devrait jouer que pour lui"

En effet, l'ancien buteur marseillais estime qu'Arkadiusz Milik n'est pas mis dans les meilleures dispositions par ses partenaires. Selon lui, le jeu de l'OM devrait être organisé en fonction de lui. "Quand on évolue avec ce type d'attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l'OM ne devrait jouer que pour lui. [...] Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées", a d'abord analysé Jean-Pierre Papin dans le journal L'Equipe de ce samedi, avant d'abonder en ce sens.

"Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace, mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi lancé. Il n’a jamais le duel qu’il veut, celui où il est redoutable, de face et en un-contre-un", a ensuite ajouté l'ancien international français, qui comprend la frustration grandissante dans la cité phocéenne.

Papin croit encore en ses qualités

"C'est frustrant pour les supporters, pour nous, alors imaginez pour lui (...) Un attaquant qui ne marque pas, ou peu, doute forcément, mais ses qualités n'ont pas disparu", a-t-il conclu. Auteur de 9 buts en 15 matchs de Ligue 1 la saison passée, Arkadiusz Milik n'a trouvé le chemin des filets qu'à une reprise cette saison en championnat, plus à l'aise en Coupe de France.