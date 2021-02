OM, Ouvrard défend Eyraud et dément toute vente

Le directeur général de l'OM a pris la défense du président du club face aux attaques de l'OM Nation et a démenti une vente de Frank McCourt.

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Tenu en échec sur la pelouse du FC Nantes avec une énorme erreur de Steve Mandanda, qui n'a pas coûté trop cher aux Phocéens grâce à un but de Dimitri Payet quelques minutes plus tard, l'OM va encore plus mal en coulisses. Si Marseille n'est que septième de Ligue 1, ce n'est même pas le plus inquiétant après la crise traversée en interne et notamment en raison de la relation entre les dirigeants du club et les supporters.

Toujours à la recherche d'un entraîneur et annoncé proche de faire venir Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille se remet à peine d'un tumultueux début d'année 2020 opposant notamment les supporters du club à Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM. Après l'invasion du centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus par les supporters, le président de l'OM avait vivement critiqué ces agissements utilisant des mots forts qui n'ont pas plus aux supporters.

Pire encore, Marseille a publié un agora à l'encontre des supporters ce qui a provoqué une réaction de leur part lors d'une conférence de presse organisée la semaine dernière. La revendication des supporters est simple : le départ pur et simple de Jacques-Henri Eyraud du club. Néanmoins, ce ne sera pas le cas de sitôt. En effet, La Provence a révélé un extrait d'une conversation téléphonique qu'elle s'est procurée entre a Hugues Ouvrard, directeur général de l'OM, et les représentants des membres d’OM Nation.

"Le club n'est pas à vendre"

"Non. Frank a renouvelé sa confiance à Jacques-Henri, il pense que "JHE" est la bonne personne à la tête de l’OM. C'est son club, il a mis 370 M€ dedans, il a le droit de décider qui le dirige. Je ne vous dis pas qui doit être le dirigeant de vos associations. La gouvernance d'une entreprise appartient à son propriétaire. Ce n'est pas en criant «Je veux la tête du roi» qu'on obtient la tête du roi. Jacques-Henri a fait des erreurs, mais il a fait progresser le club aussi", a affirmé le DG de l'OM.

Outre le départ du président de l'Olympique de Marseille, les supporters veulent savoir le vrai du faux concernant les rumeurs de vente du club. Hugues Ouvrard a formellement démenti toutes ces rumeurs : "Le club n’est pas à vendre, on n’a jamais reçu d’offre, ni d’une personne en Arabie Saoudite ni en Tunisie ou en France. Rien. Le projet de Frank McCourt est à long terme. (…) Le club ne sera pas vendu car il n’est pas à vendre".

En coulisses ou sur le terrain, l'Olympique de Marseille a de nombreux chantiers devant lui pour les prochaines semaines et les prochains mois. Entre une fin de saison importante sur le plan sportif, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la fronde des supporters, le sort de Jacques-Henri Eyraud et une possible vente du club, l'OM va vivre, une nouvelle fois, quelques semaines agitées.