OM : Nasri conseille à Boubacar Kamara de rester

Samir Nasri espère voir Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l'OM à l'issue de la saison, prolonger son bail sur la Canebière.

Boubacar Kamara quittera-t-il l'Olympique de Marseille à l'issue de la saison ? La question a de quoi inquiéter quelque peu sur le Vieux Port, alors que le jeune milieu de terrain formé au club arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir.

Invité dans l'émission Le Football Club de Marseille sur Youtube, Samir Nasri a donné son avis sur le sujet. "En ce moment, il est taille patron. Mais c'est bien, continue! Joue une Ligue des champions et ensuite, pars", a confié l'ancien petit prince du Vélodrome.

"Quand j'ai vu les clubs qui le voulaient cet été, je lui dis "reste à Marseille". Tu pars de Marseille si c'est vraiment pour faire un bond en avant, qui va t'aider dans ta carrière, pour tes ambitions.

"Aujourd'hui, tu as plus d'exposition si tu fais une grande saison à Marseille que si tu vas dans un club moyen de Premier League. Alors, ok, le salaire sera plus important en Premier League, mais quand tu as 21 ans et que tu es sûr de toi, que tu sais que tu vas gagner de l'argent quoi qu'il arrive, donc tu fais le choix de la stabilité."

Le tout jeune retraité insiste également sur l'aspect affectif, qui pourrait jouer un rôle prépondérant dans le choix du jeune joueur de 21 ans. "C'est ton club formateur, ta ville, tu as grandi ici, tu ne peux pas partir gratuitement. Pars et quand tu reviens au club, tout le monde est content de te voir et tu sais que tu ne leur as pas fait un bébé dans le dos", a-t-il poursuivi avant de faire le parallèle avec sa propre situation, lui qui avait refusé de rejoindre Arsenal gratuitement.

"Je pouvais partir gratuitement et Arsène Wenger m'a dit de partir gratuitement. C'est ma ville, c'est mon club, je ne pouvais pas faire ça. (...) Tu sais qu'il y a un projet ambitieux, Longoria fait du très bon boulot. Il y a un entraîneur de haut niveau, tu apprendras plus chez toi qu'ailleurs, si ce n'est pas pour faire un bon en avant."