OM - Monaco : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Marseille-Monaco.

Marseille veut poursuivre sa série

Samedi, l'Olympique de Marseille reçoit l'AS Monaco pour le choc de la 20è journée de Ligue 1. Forts de leurs huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Olympiens sont actuellement 3è en championnat et espèrent bien viser haut cette saison. De leur côté, les Monégasques sont 4è à 5 points de leurs adversaires d'un soir et auront pour but de se rapprocher du podium.

Date, horaire et lieu de Marseille-Monaco

Date : Samedi 28 janvier 2023

Ville : Marseille

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : 20è journée de Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : M. Jérémie Pignard

Sur quelle chaîne voir le match Marseille-Monaco ?

Le match entre Marseille et Monaco sera à suivre sur les chaînes C

anal + Foot

et

Canal + Sport 360

.



Le streaming pour voir le match Marseille-Monaco

Le match entre Marseille et Monaco sera disponible sur l'application My Canal.

Les compositions probables de Marseille-Monaco

Pour cette rencontre, seul Amine Harit est toujours absent du côté des Marseillais, tandis qu'Éric Bailly est suspendu. C'est donc un onze classique que devrait composer Igor Tudor avec Alexis Sanchez en pointe de l'attaque avec Ruslan Malinovsky et Mattéo Guendouzi en soutien, tandis que Valentin Rongier et Jordan Veretout tiendront le milieu de terrain. Jonathan Clauss fait son retour dans le groupe mais Cengiz Under pourrait être titulaire à sa place comme piston droit.

De son côté, Philippe Clément devra faire sans Mohamed Camara suspendu, Gelson Martins et Kevin Volland (blessés). C'est donc une formation de Monaco assez offensive qui devrait se présentr au Stade Vélodrome avec Diatta, Ben Seghir et Golovin en soutien de Ben Yedder et Embolo.

Les compositions probables :

OM : P. Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Under, Rongier, Veretout, Kolasinac - Malinovsky, Guendouzi - A. Sanchez.

Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique - Fofana; Diatta, Ben Seghir, Golovin - Ben Yedder, Embolo.

Les statistiques à connaître avant Marseille-Monaco







Marseille a remporté 4 de ses 6 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (2 défaites), dont le plus



récent. L’OM n’a en revanche plus connu 2 succès contre l’ASM sur un même exercice depuis 2007/08.



● Marseille (12) et Monaco (10) sont les 2 équipes qui ont pris le plus de points depuis la reprise de la



Ligue 1 fin décembre ainsi que celles qui ont marqué le plus de buts (13 chacune).



● Marseille a remporté chacun de ses 6 derniers matches en Ligue 1, meilleure série en cours. Il n’a plus fait



la passe de 7 depuis août-octobre 2014 (8).



● Monaco n’a remporté aucun de ses 6 matches contre les équipes du Top 7 actuel en Ligue 1 cette saison



(3 nuls, 3 défaites).



● Marseille a inscrit 14 buts par l’intermédiaire de ses défenseurs/pistons en Ligue 1 cette saison, c’est au



moins le double de toute autre équipe (Monaco 2e ex aequo avec 7). Un défenseur marseillais a trouvé le



chemin des filets au moins une fois lors de chacun des 7 derniers matches de l’OM dans l’élite.



● Monaco (3.67) et Marseille (3.44) sont les 2 équipes qui effectuent en moyenne le plus de changements



dans leur onze de départ entre 2 rencontres de Ligue 1 cette saison.



● Monaco et Marseille sont les 2 équipes qui ont inscrit le plus de buts à la suite d’un corner en Ligue 1



cette saison (8 chacun).



● Monaco a converti 18% de ses tirs en buts en Ligue 1 cette saison (42/234), pourcentage le plus élevé



dans les 5 grands championnats européens en 2022/23.



● Dimitri Payet (Marseille) est impliqué dans 11 buts contre Monaco en Ligue 1 (3 buts, 8 assists), plus haut total d’un joueur contre l’ASM dans l’élite depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Seul Payet lui-



même, contre Lyon (10), a été plus souvent auteur d’une assist face à une même équipe sur la période.



● Wissam Ben Yedder a inscrit 8 buts contre Marseille en Ligue 1, seul Bafétimbi Gomis (9) fait mieux



contre l’OM au 21e siècle. Le capitaine de Monaco compte désormais 137 buts dans l’élite et pourrait



égaler Edinson Cavani comme 2e meilleur buteur de L1 au 21e siècle en cas de nouvelle réalisation (Kylian



Mbappé étant 1er avec 148).